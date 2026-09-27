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Donald Trump înregistrează o scădere istorică în sondaje, iar democrații au șanse mari să preia Camera Deputaților și Senatul

Ionuț Baiaș
Ionuț Baiaș
Web Editor
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Președintele SUA Donald Trump surprins când se strâmba
Președintele SUA, Donald Trump. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Popularitatea președintelui Donald Trump s-a prăbușit la niveluri minime record, conform noilor date. Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos arată că rata sa generală de aprobare a scăzut cu trei procente în doar o săptămână, atingând un minim istoric de 32%. Chiar și în rândul propriului partid, susținerea s-a diminuat drastic, ajungând la 73%, o scădere masivă față de procentul de 86% din ianuarie 2026 și de 91% imediat după a doua sa învestire în funcție.

Cuprins:

Republicanii nu mai au încredere în măsurile economice ale administrației Trump

Alec Tyson, expert și vicepreședinte senior la Ipsos Public Affairs, a explicat pentru publicația americană „The Hill” că președintele s-a bazat de-a lungul întregii sale cariere pe un nucleu republican extrem de loial, însă acum acest sprijin s-a erodat vizibil, chiar dacă mai există într-o anumită măsură.

Conform analistului de date, declinul popularității a început odată cu izbucnirea războiului din Iran, dar scăderea abruptă din ultimele săptămâni are la bază alte motive. Această prăbușire recentă coincide direct cu o reducere izbitoare a încrederii pe care republicanii o au în măsurile economice implementate de administrația Trump, marcând o schimbare semnificativă de atitudine a alegătorilor tradiționali.

Democrații au șanse reale să câștige controlul asupra Congresului la alegerile parțiale din toamnă

Charlie Cook, fondatorul Cook Political Report, a declarat duminică, în cadrul emisiunii „This Week” de la ABC News, că democrații au șanse mari să recâștige controlul Camerei Reprezentanților în urma alegerilor parțiale din noiembrie, iar preluarea Senatului ar fi extrem de realistă.

„Sunt complet de acord că situația Camerei Reprezentanților este clară de ceva vreme”, a spus Cook. „În schimb, la Senat, acum un an părea nerealist să credem într-o schimbare, dar acum este foarte realist.”

Șansele democraților cresc pe măsură ce susținerea pentru republicani scade

Conform The Hill și partenerului său, Decision Desk HQ, democrații au 72% șanse să preia Camera și 54% șanse să câștige majoritatea în Senat. Această prognoză este susținută de scăderea popularității președintelui Donald Trump, de entuziasmul crescut al alegătorilor democrați în alegerile primare și de faptul că unii candidați republicani se distanțează de președinte, în special din cauza războiului cu Iranul și a creșterii prețurilor la combustibil.

Democrații pot câștiga 20 de locuri în Cameră și 4-5 locuri în Senat

Cook se așteaptă ca democrații să câștige aproximativ 20 de locuri în Cameră și între patru și cinci locuri în Senat. El a subliniat competițiile din state precum Michigan, Carolina de Nord, Alaska, Iowa, New Hampshire, Minnesota și posibil Kansas ca fiind cruciale pentru acest rezultat.

În special, cursa pentru Senatul din Michigan, între democratul Abdul El-Sayed și fostul congresman republican Mike Rogers, este una de urmărit. „Problema în Michigan este că atenția se îndreaptă spre președintele Trump”, a explicat Cook. „Dar când ai un candidat democrat oarecum polarizant, controversat, cum este cazul în Michigan, atenția se mută de la Trump și se concentrează pe democrat.”

Cu toate acestea, Cook a avertizat că nu putem vorbi despre un val albastru, ci mai degrabă despre un curent roșu. El a explicat că un val ar fi mai uniform, în timp ce impactul asupra republicanilor este mai puternic în unele zone decât în altele.

Fanii MAGA îi cer lui Trump să declare legea marțială

Climatul politic din Statele Unite ale Americii devine tot mai tensionat, pe măsură ce se apropie alegerile intermediare. În interiorul mișcării conservatoare populiste MAGA (Make America Great Again), mai multe voci radicale și foști apropiați ai președintelui Donald Trump au început să ceară măsuri drastice pentru a preveni o posibilă înfrângere electorală a republicanilor.

Printre propunerile intens vehiculate de aceste grupări extremiste se numără decretarea stării de urgență la nivel național sau chiar invocarea legii marțiale.

Unii dintre cei mai radicali activiști susțin că, dacă liderul republican nu este dispus să apeleze la aceste instrumente extraordinare de putere, acesta ar trebui să cedeze conducerea mișcării.

Libertatea a scris despre „Cum se definesc ideologic cele trei tabere din Partidul Democrat din SUA înaintea alegerilor generale din noiembrie”.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Donald Trump
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