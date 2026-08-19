Adminsitrația Trump susține că negoziază intens cu Iranul, dar Teheranul neagă dialogul

Președintele a declarat pe rețelele de socializare că „nu există discuții sau întâlniri în curs sau programate cu Republica Islamică Iran”. Cu toate acestea, doar cu o zi înainte, Jared Kushner a afirmat pentru Fox News că dialogul cu Iranul este „probabil mai intens ca niciodată” și că „avem conversații foarte pozitive și active”. Oficialii iranieni, însă, au negat în repetate rânduri existența unor discuții directe cu SUA.

Mai mult, Iranul a amenințat că va renunța la strategia „defensivă” și va trece la o „ofensivă completă” dacă administrația Trump nu va reveni în câteva săptămâni la implementarea memorandumului de înțelegere asupra păcii convenit în luna iunie, potrivit Reuters.

Traficul în Strâmtoarea Strâmtoarea Ormuz este minim, deși Trump susține contrariul

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată, în ciuda afirmațiilor lui Trump că „strâmtoarea este deschisă și operațională”. Traficul maritim este redus la minimum, iar navele aflate în tranzit sunt încă ținta proiectilelor iraniene. Libertatea a scris pe larg pe date independente cât petrol trece zilnic prin Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de un posibil acord între Iran și Oman privind administrarea traficului în zonă, amenințând chiar Omanul cu represalii militare. Printre propunerile care au stârnit opoziția Washingtonului se numără introducerea unor taxe pentru tranzitul naval, aspect pe care Trump îl respinge categoric.

Războiul prelungit începe să afecteze resursele militare americane și să atragă critici interne

Pentagonul este pregătit să mențină blocada porturilor iraniene, iar noi sancțiuni severe ar putea fi impuse chiar în această săptămână, conform CNN. Totuși, războiul prelungit începe să afecteze resursele militare și să atragă critici interne. Nave precum portavionul USS Abraham Lincoln au trecut prin misiuni extrem de lungi, iar președintele a recunoscut că rezervele de muniții ale SUA nu sunt la nivelul dorit, după șase luni de conflict.

Deși se confruntă cu presiuni politice din partea republicanilor pentru a găsi o cale de ieșire din conflict, Trump rămâne hotărât să continue, afirmând că nu simte nicio urgență în acest sens. Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, el a publicat o hartă a Strâmtorii Ormuz cu eticheta „Teritoriu american”, ceea ce sugerează că retragerea trupelor nu este o opțiune iminentă.

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