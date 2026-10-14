Donald Trump s-a dezis de ambasadoarea Kimberly Guilfoyle după ce a demis-o: „Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce am citit”

Donald Trump s-a distanțat public de Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a fiului său cel mare, Donald Trump jr, după ce Casa Albă i-a cerut să demisioneze din funcția de ambasadoare a Statelor Unite în Grecia. Președintele american a declarat că aceasta își făcea bine treaba, dar informațiile apărute în presă au determinat administrația să renunțe la serviciile ei, relatează News.ro.

Ce a spus Donald Trump despre fosta ambasadoare

Întrebat de jurnaliști cât de surprins a fost de acuzațiile aduse lui Kimberly Guilfoyle, având în vedere că aceasta fusese aproape să intre în familia sa, Donald Trump a ținut să clarifice relația dintre ei.

„Nu, nu făcea parte din familia mea. Cred că s-a întâlnit cu fiul meu cu mult timp în urmă”, a răspuns președintele american.

Trump a continuat spunând că Guilfoyle a avut rezultate bune în Grecia, însă dezvăluirile apărute în ultimele săptămâni au schimbat situația.

„Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce am citit”, a declarat liderul de la Casa Albă, marți, 13 octombrie.

Președintele a precizat că nu a discutat personal cu fosta ambasadoare despre plecarea sa, dar a confirmat că aceasta nu va mai ocupa postul diplomatic de la Atena, potrivit Reuters. Kimberly Guilfoyle și Donald Trump jr au avut o relație de mai mulți ani și au fost logodiți, însă s-au despărțit la sfârșitul anului 2024.

Casa Albă i-a cerut demisia după dezvăluirile din presă

Plecarea ambasadoarei a fost anunțată oficial marți de Katie Zacharia, noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, în timpul primei sale conferințe de presă. Aceasta a confirmat că administrația americană i-a cerut lui Kimberly Guilfoyle să renunțe la funcție, mulțumindu-i totodată pentru activitatea desfășurată. Decizia a venit după o serie de articole publicate de The Wall Street Journal despre presupuse conflicte de interese și beneficii personale obținute de diplomată.

Una dintre cele mai grave acuzații se referă la relația acesteia cu Eric Deters, un fost candidat la Congres din Kentucky și donator al Partidului Republican. Potrivit publicației americane, Guilfoyle ar fi discutat luni întregi cu Deters, care încerca să obțină sprijinul administrației Trump pentru rezolvarea unor probleme fiscale. Acesta donase, începând din 2020, sute de mii de dolari pentru familia Trump și pentru campaniile republicane. În cadrul schimburilor de mesaje, Guilfoyle i-ar fi solicitat să îi achite o datorie de aproximativ 100.000 de dolari de pe cardul de credit American Express. Donatorul ar fi refuzat, explicând că o asemenea plată i-ar putea pune în pericol căsnicia. Avocații fostei ambasadoare au contestat autenticitatea unor mesaje, iar Guilfoyle respinge acuzațiile.

Călătorii de lux plătite de oameni de afaceri greci

Alte dezvăluiri publicate de The Wall Street Journal au vizat relațiile ambasadoarei cu oameni de afaceri influenți din Grecia. Potrivit unor înregistrări prezentate de publicație, Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat cu deplasări și sejururi de lux plătite de oameni de afaceri greci. Presa americană a relatat și despre posibile conflicte de interese legate de activitatea sa diplomatică.

Inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă fosta ambasadoare a primit cadouri sau alte beneficii care ar fi încălcat regulile aplicabile diplomaților americani. Scandalul a coincis cu vizita secretarului de stat Marco Rubio la Atena, desfășurată săptămâna trecută. Rubio a evitat atunci să comenteze direct acuzațiile, iar unele publicații au relatat că s-ar fi întors la Washington nemulțumit de situație.

Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat și cu demiterea Guvernului Bolojan

Numele lui Kimberly Guilfoyle a fost implicat și într-o controversă politică din România. Potrivit investigațeii The Wall Street Journal, fosta ambasadoare ar fi sugerat, în timpul unei discuții din Grecia, că administrația Trump ar fi avut un rol în înlăturarea Guvernului Ilie Bolojan.

În martie 2026, Guilfoyle s-a întâlnit la un restaurant din București cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, cu puțin timp înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. Grindeanu a negat orice implicare americană și a declarat, marți, 13 octombrie, că nu a discutat despre schimbarea Guvernului cu diplomata.

„Și dacă îmi spunea doamna ambasador «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”, a afirmat liderul PSD.

Kimberly Guilfoyle respinge acuzațiile și își reafirmă loialitatea față de Trump

După anunțul Casei Albe, Kimberly Guilfoyle a publicat pe platforma X o declarație în care a confirmat că mandatul său diplomatic se apropie de sfârșit. Fosta ambasadoare a susținut că acuzațiile formulate împotriva sa sunt neadevărate și că intenționează să își apere reputația.

„Aceste acuzații sunt false și intenționez să-mi apăr cu fermitate onoarea, reputația și integritatea”, a transmis ea.

Guilfoyle a afirmat că reprezentarea Statelor Unite în Grecia a fost una dintre cele mai importante experiențe ale carierei sale. De asemenea, și-a exprimat recunoștința față de Donald Trump și Marco Rubio, insistând că respectul și sprijinul său pentru președintele american rămân neschimbate.

Cine este Kimberly Guilfoyle, fosta ambasadoare demisă de Trump

Kimberly Guilfoyle are 57 de ani și s-a născut la San Francisco. A lucrat ca procuroare în California, înainte de a deveni prezentatoare la Fox News și una dintre figurile cunoscute ale mișcării politice MAGA, asociată cu Donald Trump. Înaintea relației cu Donald Trump jr, a fost căsătorită cu Gavin Newsom, actualul guvernator democrat al Californiei. Trump a nominalizat-o pentru funcția de ambasadoare a SUA în Grecia în decembrie 2024, însă aceasta a ajuns la Atena abia în noiembrie 2025.