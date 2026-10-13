Donald Trump vrea să o demită pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia: „Da, nu suntem mulţumiţi”

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Președintele Donald Trump a confirmat că ia în calcul demiterea lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.
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„Analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi (de ea)”, a declarat Trump reporterilor despre cea pe care a propus-o anul trecut ca ambasador al SUA în Grecia, relatează News.ro.
Declaraţiile lui Trump făcute luni la Casa Albă vin după o serie de articole critice publicate de „The Wall Street Journal” cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte şi după ce a devenit ambasadoare. Trump a fost întrebat luni de un jurnalist dacă ia în calcul demiterea lui Guilfoyle.
De altfel, un oficial american de rang înalt declarase duminică pentru AP că Trump şi secretarul de stat Marco Rubio sunt „de-a dreptul înfuriaţi" de comportamentul relatat al lui Guilfoyle şi vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea federală de luni (Columbus Day - n.r.).
The Wall Street Journal (WSJ) a publicat sâmbătă o relatare bazată pe înregistrări care o surprind pe Guilfoyle lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux.
În plus, conform înregistrărilor, ea se roagă de un om de afaceri american să-i facă rost de o invitație la o cină în onoarea lui Eric Trump, cel de-al doilea fiu al președintelui american Donald Trump, în timpul ultimului Forum Economic Mondial de la Davos, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.
„Știi, pot să-ți pun lumea la picioare. O meriți. O să te ajut să câștigi o grămadă de bani”, i-a spus ea omului de afaceri.
WSJ dezvăluie că Inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă ambasadoarea SUA a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri.
WSJ a mai dezvăluit că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci și americani, Guilfoyle a atribuit căderea Guvernului Bolojan presiunilor din partea administrației Trump și a afirmat că Washingtonul ar putea impune schimbări similare și în alte țări, inclusiv în Grecia.
Kimberly Guilfoyle (57 de ani) este fosta soție a actualului guvernator al Californiei, Gavin Newsom, și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american. Ea a activat ca procuroare, comentatoare la Fox News și consilieră/ coordonatore de strângere de fonduri pentru campaniile lui Donald Trump.