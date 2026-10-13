Donald Trump vrea să o demită pe Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia: „Da, nu suntem mulţumiţi”

Președintele Donald Trump a confirmat că ia în calcul demiterea lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

Liderul SUA, înfuriat pe comportamentul ambasadoarei

„Analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi (de ea)”, a declarat Trump reporterilor despre cea pe care a propus-o anul trecut ca ambasador al SUA în Grecia, relatează News.ro.

Declaraţiile lui Trump făcute luni la Casa Albă vin după o serie de articole critice publicate de „The Wall Street Journal” cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte şi după ce a devenit ambasadoare. Trump a fost întrebat luni de un jurnalist dacă ia în calcul demiterea lui Guilfoyle.

De altfel, un oficial american de rang înalt declarase duminică pentru AP că Trump şi secretarul de stat Marco Rubio sunt „de-a dreptul înfuriaţi" de comportamentul relatat al lui Guilfoyle şi vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea federală de luni (Columbus Day - n.r.).

În plus, conform înregistrărilor, ea se roagă de un om de afaceri american să-i facă rost de o invitație la o cină în onoarea lui Eric Trump, cel de-al doilea fiu al președintelui american Donald Trump, în timpul ultimului Forum Economic Mondial de la Davos, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Știi, pot să-ți pun lumea la picioare. O meriți. O să te ajut să câștigi o grămadă de bani”, i-a spus ea omului de afaceri.

WSJ dezvăluie că Inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă ambasadoarea SUA a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri.

A atribuit căderea Guvernului Bolojan presiunilor SUA

WSJ a mai dezvăluit că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci și americani, Guilfoyle a atribuit căderea Guvernului Bolojan presiunilor din partea administrației Trump și a afirmat că Washingtonul ar putea impune schimbări similare și în alte țări, inclusiv în Grecia.