Informația a fost confirmată și de un diplomat contactat de Reuters. Conform acestuia, Jared Kushner și Nikolai Mladenov, reprezentantul Consiliului Păcii, organizație înființată de Donald Trump, au avut mai multe discuții la Cairo cu mediatori din Egipt, Qatar și Turcia, iar la unele discuții au fost prezenți și oficiali ai mișcării Hamas.

Mesajul transmis de Kushner reprezentanților Hamas

În timpul întrevederii cu Kushner, reprezentanții Hamas și-au reafirmat angajamentul în favoarea planului de pace în Fâșia Gaza propus de Donald Trump, dar respins de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

La rândul său, Kushner a insistat asupra dezarmării complete a aripii armate a Hamas și asupra excluderii totale a acestei mișcări susținute de regimul islamic din Iran din viitoarea administrație a Fâșiei Gaza.

Kushner şi Mladenov urmează să se întâlnească luni cu Benjamin Netanyahu. Premierul israelian a declarat acum o săptămână că planul de pace propus de Trump pentru Gaza și care prevede dezarmarea Hamas este „inacceptabil”.

Planul lui Trump cere încetarea imediată a operaţiunilor militare în Gaza, dezarmarea Hamas, retragerea trupelor israeliene şi reconstrucţia enclavei sub conducerea unei noi administraţii civile palestiniene.

Netanyahu insistă să-și mențină armata în Gaza

Potrivit unui oficial israelian, Guvernul Netanyahu ar fi îngrijorat de cererea administrației Trump privind încetarea asasinatelor ţintite împotriva militanţilor Hamas, într-un moment în care gruparea islamistă ar încerca să-şi refacă forţele.

În plus, Israelul nu mai vrea să-și retragă trupele din Gaza. Potrivit unei declarații făcute miercuri de ministrul Apărării Israel Katz, țara sa își va menține trupele în zonele ocupate în Gaza, Liban și Siria.

Donald Trump a anunțat luna trecută un progres în negocierile pentru încheierea războiului din Gaza și a susținut că atât Israel, cât şi Hamas au acceptat continuarea planului său de pace. Hamas a transmis că l-a acceptat pentru a evita reluarea războiului la scară largă, dar a condiţionat aplicarea acordului de retragerea forţelor israeliene din Gaza şi încetarea atacurilor.

Israelul, presat să accepte planul lui Trump și să recunoască statul palestinian

În timp ce Kushner se întâlnea cu părțile mediatoare și reprezentanți ai Hamas, armata israeliană efectua atacuri în Fâșia Gaza.

În acest context, opt țări musulmane au condamnat duminică, într-o declarație comună, refuzul Israelului de a continua implementarea planului de pace al lui Trump. Miniștrii de externe ai acestor țări au cerut totodată Israelului să recunoască statul palestinian.

Refuzul Israelului „subminează profund eforturile colective de a îndeplini o pace justă și durabilă”, se arată în declarația semnată de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Indonezia, Iordania, Pakistan, Qatar și Turcia.

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