Cum funcționează Scan & Go

Funcția „Scan & Go” este integrată în aplicația Lidl Plus, potrivit sudinfo.be.

Clienții trebuie să activeze opțiunea, să se identifice la intrarea în magazin printr-un cod QR și apoi să scaneze produsele cu telefonul mobil pe parcursul cumpărăturilor.

Produsele sunt puse direct în sacoșe, ceea ce elimină necesitatea rearanjării la casă, cu excepția controalelor aleatorii. Plata se face ulterior la casele self-service. Aplicația afișează în timp real lista produselor și valoarea totală a cumpărăturilor, oferind clienților un control permanent asupra bugetului.

Deja testat în alte țări

Funcționalitatea este deja în fază de testare în Luxemburg, unde Lidl experimentează și cântare bazate pe inteligență artificială. Acestea recunosc automat fructele și legumele și imprimă etichete cu cod de bare.

Dacă testele vor avea succes, sistemul ar urma să fie implementat treptat în toate magazinele din Luxemburg până la începutul anului 2027.

Și în Elveția, funcția Scan & Go a fost deja extinsă după o perioadă de testare reușită. Peste 20 de magazine sunt deja echipate, iar implementarea va continua în următorii ani, potrivit unui comunicat al retailerului german.

Lansare „în curând” în Belgia

În Belgia, Lidl confirmă că funcția Scan & Go va fi disponibilă „în curând”, fără a oferi însă un calendar exact pentru lansare. Potrivit companiei, această tehnologie este destinată în special clienților care doresc să economisească timp sau celor care fac cumpărături rapide.

Prin scanarea produselor direct cu telefonul, clienții vor reduce timpul petrecut la casă și vor avea în permanență control asupra sumei totale cheltuite.

În aprilie, retailerul german a anunțat că testează în Polonia un nou sistem de parcare, bazat pe camere video care citesc automat numerele de înmatriculare. Clienții vor beneficia de 90 de minute gratuite și vor fi taxați dacă depășesc acest interval.

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