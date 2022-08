Locuitorii din două sate din sudul Rusiei, lângă granița cu Ucraina, au fost evacuați joi după ce un depozit de muniție din apropiere a luat foc, dar nimeni nu a fost rănit.

Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a declarat într-un comunicat că serviciile de urgență investighează cauza incendiului în apropierea localităților Timonovo și Soloti, la 15 km de Ucraina, relatează Reuters.

Ammunitions warehouse is burning and detonating in Belgorod region of Russia pic.twitter.com/AVqR956M1X