Retragerea personalul militar rus din poziții mai apropiate de linia frontului din regiunea Zaporojie are loc pentru a reduce impactul atacurilor ucrainene în creștere asupra concentrațiilor de personal și echipamente ruse, a declarat Institutul pentru Studierea Războiului în ultimul său raport despre situația de pe front.

Un think tank britanic din domeniul apărării și securității a dezvăluit detalii despre planul de preinvazie al Moscovei în Ucraina, pe baza unor documente rusești capturate de ucraineni, care sunt aparent semnate de președintele rus Vladimir Putin, relatează Sky News.

Rusia plănuia să preia controlul asupra Ucrainei în zece zile de la începtul invaziei și să o anexeze până în luna august a acestui an, a precizat Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI).

Potrivit acestui think tank care are legături cu armata britanică, doar un mic grup de oficiali ruși era la curent cu întreaga amploare a planurilor.

Insitutul britanic susține că adjuncții șefilor de arme din cadrul armatei ruse au fost puși la curent cu planul de invadare și ocupare a Ucrainei abia cu câteva zile înainte de începerea invaziei, iar unitățile militare tactice nu au primit ordine decât cu câteva ore înainte.

