Ministrul ucrainean de externe a cerut luni Curții Penale Internaționale (CPI) să investigheze imaginile care circulă pe rețelele de socializare și care, potrivit acestuia, arată cum forțele ruse ucid un prizonier de război ucrainean neînarmat, relatează Al Jazeera și CNN.

„Video oribil cu un prizonier de război ucrainean neînarmat executat de forțele ruse doar pentru că a spus «Glorie Ucrainei». Încă o (dovadă) că acest război este un genocid”, a scris ministrul de externe Dmitro Kuleba, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying „Glory to Ukraine”. Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice.