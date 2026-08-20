Ministerul Apărării de la Chişinău a anunţat că o dronă de tip Shahed a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova în jurul orei 3:16. Potrivit autorităţilor moldovene, aparatul de zbor s-a aflat deasupra teritoriului ţării timp de aproximativ şase minute.

„Obiectul zburător de natură militară a părăsit spaţiului aerian naţional la ora 03:22, din direcţia satului Etulia spre Ucraina. Survolarea a avut loc în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei”, a comunicat Ministerul Apărării de la Chişinău, potrivit news.ro.

Cratere descoperite în urma exploziei unei drone în zona Giurgiulești

Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a raportat alte două incidente în zona Giurgiuleşti, produse în contextul atacurilor ruseşti asupra infrastructurii portuare din Reni.

Într-unul dintre cazuri, pe teritoriul Republicii Moldova, la aproximativ un kilometru de frontieră, a fost descoperit un crater în care se aflau resturile unei drone, inclusiv motorul, placa de alimentare şi elemente ale elicei, scrie NewsMaker.md, citat de news.ro.

Resturile dronei găsite în dimineaţa zilei de 20 august în zona Giurgiuleşti aparţin, preliminar, unui aparat de zbor fără pilot de tip Geran, a comunicat Ministerul de Interne de la Chișinău, care a precizat că experţii au descoperit de fapt două cratere formate în urma exploziilor, precum şi schije provenite de la detonarea părţii cu explozibil a dronei.

„Cercetările continuă pentru documentarea completă a circumstanţelor producerii incidentului, inclusiv stabilirea traiectoriei aparatului de zbor şi a tuturor elementelor relevante ale cazului”, a transmis MAI de la Chișinău, care a reiterat, totodată, apelul către cetăţeni să nu se apropie de fragmente ale aparatelor de zbor, muniţii sau alte obiecte necunoscute şi să anunţe imediat autorităţile prin Serviciul 112.

Explozie la 150 de metri de frontieră

Pe de altă parte, în timpul nopţii, o dronă a lovit o parcare pentru camioane de pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiuleşti-Reni. În urma exploziei a izbucnit un incendiu de vegetaţie, care s-a extins pe o suprafaţă de aproximativ 70–100 de metri pătraţi pe teritoriul Republicii Moldova.

Ministerul de Interne de la Chișinău a subliniat că, în momentul atacurilor asupra orașului Reni, angajaţii Poliţiei de Frontieră a Republicii Moldova şi ai celorlalte instituţii cu competenţă în zona de frontieră, aflaţi în serviciu la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiuleşti, precum şi toate persoanele aflate în zonă, au fost expuşi riscurilor generate de armata rusă.

Săptămâna trecută, Rusia s-a arătat deranjată de faptul că România a achiziţionat operatorul portului Giurgiuleşti, acuzând fără dovezi că acest port a fost transformat într-un nod de tranzit pentru transportul de armament occidental destinat Ucrainei.

Rusia a omorât 15 oameni în Kiev

În noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind rachete şi drone. În capitala Kiev, cel puţin 15 persoane au fost ucise, iar altele 39 – rănite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat că rușii au atacat cu drone mai ales regiunea Odesa, inclusiv un punct de trecere de la frontiera cu Republica Moldova.

Potrivit lui Zelenski, Rusia s-a pregătit mult timp pentru acest atac în care a combinat rachete balistice de diferite tipuri, rachete de croazieră şi drone pentru a provoca pagube cât mai mari.

„Sunt distrugeri în Kiev şi în regiunea Kiev, precum şi în regiunile Odesa şi Cernihiv. În regiunea Odesa, inamicul a atacat cu drone un punct de trecere a frontierei cu Moldova, iar în regiunea Cernihiv – infrastructura de gaze”, a precizat Zelenski, care a făcut un nou apel către aliaţi pentru a întări apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Maia Sandu sugerează că Rusia a început să atace deliberat țările vecine Ucrainei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut ca Rusia să fie supusă unor presiuni „mult mai mari” pentru ca astfel de atacuri să înceteze.

„Condamnăm ferm atacurile ruseşti de noaptea trecută asupra Ucrainei, în urma cărora au fost ucişi civili şi au fost avariate locuinţe, o şcoală şi un spital. Spaţiul nostru aerian a fost încălcat din nou, iar o dronă a căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni mult mai mari pentru a opri acest lucru”, a transmis Maia Sandu.

Maia Sandu a avertizat acum câteva zile că Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor din vecinătate prin trimiterea intenționată a unor drone în spațiul lor aerian.