Mâncarea s-a „gătit” la 50 de grade în congelatoarele supermarketurilor. Cum au provocat hackerii o catastrofală risipă alimentară în Franța

Un atac cibernetic fără precedent a provocat haos în supermarketurile din Franța, ducând la o risipă masivă de alimente din cauza defectării congelatoarelor. În noaptea de duminică spre luni, hackeri necunoscuți au reușit să saboteze termostatele digitale ale sute de vitrine frigorifice, crescând temperatura de la -27°C până la 50°C sau mai mult.

Congelatoarele din 700 de magazine, transformate în cuptoare

În doar câteva ore, alimentele din aceste congelatoare au început să se dezghețe, iar unele să se gătească. Într-un supermarket din Normandia, temperaturile au atins chiar și 80°C, provocând incendii care au activat sprinklerele și au generat pagube suplimentare, potrivit The Guardian.

„A fost o catastrofă”, a declarat un angajat al unui magazin Intermarché din Issy-les-Moulineaux, Paris. „Totul a trebuit aruncat. A fost o risipă uriașă.”

Până la 700 de magazine, inclusiv din lanțurile Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc și Monoprix, au fost afectate.

Potrivit lui Dominique Schelcher, președintele Coopérative U, 80 din cele 2.000 de magazine ale lanțului său au fost atacate.

„Este un atac complet fără precedent, neașteptat și extrem de grav. În toată cariera mea profesională, nu am mai văzut ceva asemănător”, a declarat Schelcher pentru un post de radio francez.

Ar putea fi vorba despre un sabotaj politic?

Gérôme Billois, expert în securitate cibernetică la compania Wavestone, sugerează că atacul ar putea fi fie opera unor tineri hackeri care au vrut să-și demonstreze abilitățile, fie o acțiune de sabotaj orchestrată de actori statali.

„Scenariul cel mai probabil este un atac de destabilizare – destinat să transmită populației mesajul că nu este în siguranță, creând impresia că guvernul nu poate controla situația și, în cele din urmă, să inducă frica”, a explicat Billois pentru The Guardian.

Deși nimeni nu a revendicat atacul, specialiștii indică posibile urme ale unor actori internaționali precum Rusia sau Iran.

Investigațiile preliminare au dezvăluit că hackerii au compromis controlerele produse de compania daneză Danfoss, responsabile pentru gestionarea temperaturilor din echipamentele frigorifice.

Conform Danfoss, vulnerabilitățile de securitate au fost identificate încă de anul trecut, iar compania le-a recomandat clienților să instaleze actualizări sau să înlocuiască sistemele depășite.

Breșe de securitate și neglijență

Marta Rybczyńska, specialist în securitate cibernetică, a subliniat că multe dintre congelatoarele afectate utilizau software depășit sau aveau parole implicite, ceea ce a facilitat accesul hackerilor.

„Hackerii au identificat aceste slăbiciuni și le-au exploatat”, a declarat aceasta. Sistemele de alarmă au fost dezactivate sau programele de dezghețare au fost prelungite pentru a evita detectarea imediată.

Franța, cel mai atacat stat din Europa

Acest incident se adaugă unei serii de atacuri cibernetice care au vizat Franța, considerată cea mai piratată țară din Europa, potrivit companiei de securitate cibernetică Upguard.

În ultimii trei ani, au fost compromise numeroase instituții, inclusiv sistemul de sănătate, agenția guvernamentală pentru ocuparea forței de muncă France Travail și Ministerul Economiei și Finanțelor, care a pierdut datele a 678.000 de contribuabili în urma unor atacuri cibernetice din vara anului 2025.

Pagube de milioane de euro

Pagubele financiare rămân încă neclare, dar CEO-ul Intermarché, Thierry Cotillard, estimează pierderi de „zeci de milioane de euro”, care, potrivit companiilor, este puțin probabil să fie acoperite de asigurări.

„Este o poveste bizară”, a concluzionat Billois, subliniind că vina este împărțită între supermarketuri, companiile de mentenanță și producătorii de software.