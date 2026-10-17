Nvidia și Apple, printre donatorii care au dat aproape 400.000.000 de dolari pentru sala de bal a lui Donald Trump

Donald Trump a strâns 330 de milioane de dolari pentru o nouă sală de bal a Casei Albe, iar documente recente dezvăluie identitățile donatorilor din spatele acestei campanii. Printre aceștia se numără giganți tehnologici precum Nvidia și Apple, dar și miliardari și companii care au beneficiat de decizii favorabile din partea administrației Trump.

Donații masive de la mari companii și miliardari

Campania de strângere de fonduri pentru sala de bal, desfășurată în octombrie 2025, a fost marcată de donații generoase din partea unor nume mari. Nvidia și Apple au donat câte 25 de milioane de dolari fiecare, fiind în fruntea listei.

Familia Adelson, cunoscută pentru sprijinul său constant pentru Partidul Republican și pentru cauza pro-Israel, a contribuit, de asemenea, cu o sumă semnificativă. Printre alți donatori se numără Charles Ergen, cofondatorul Dish Network, și giganți corporativi precum Amazon, Caterpillar, Comcast și T-Mobile, relatează The Washington Post, citat de Blick.

Legături între donații și favoruri guvernamentale?

Mai mult de jumătate dintre donatori au legături cu contracte guvernamentale sau decizii favorabile luate în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

De exemplu, Nvidia a oferit donația sa substanțială la doar trei luni după ce administrația Trump a permis companiei să exporte microcipuri avansate către China, în ciuda restricțiilor impuse de securitatea națională a SUA.

Într-un alt caz, Charles Ergen, președintele Dish Network, a făcut o donație semnificativă după ce o anchetă federală asupra companiei sale a fost închisă. Mai mult, cu puțin timp înainte, i s-a permis să vândă o parte din frecvențele companiei către AT&T, o tranzacție extrem de profitabilă pentru afacerea sa.

Deși cei contactați de Washington Post au negat orice legătură între donații și beneficiile obținute, coincidențele dintre momentul donațiilor și deciziile favorabile ridică semne de întrebare.

Lista donatorilor, care a fost obținută de Washington Post și analizată în detaliu, scoate la iveală alte exemple remarcabile. Ambasadorul SUA în Olanda, Joseph Popolo Jr., a oferit un milion de dolari împreună cu soția sa, la scurt timp după ce a fost confirmat în funcție, la sfârșitul anului 2025.

Donații din lumea criptomonedelor și petrolului

Sectorul criptomonedelor a contribuit și el cu 18 milioane de dolari, dintre care 5 milioane provenind de la gemenii Winklevoss, fondatorii bursei de criptomonede Gemini.

Această industrie a beneficiat de reglementări mai flexibile în timpul administrației Trump, care s-a arătat deschisă față de criptomonede, lansând chiar și o monedă proprie.

De asemenea, au existat donații însemnate din partea unor investitori influenți în industria petrolieră.

Doi filantropi care au mizat pe petrolul venezuelean au oferit 10 milioane de dolari. Remarcabil este și cazul managerului de fonduri speculative Paul Singer, care a donat 5 milioane de dolari prin intermediul fundației sale, cu doar o lună înainte ca fondul său să primească aprobarea unei achiziții de 5,9 miliarde de dolari a unei companii petroliere venezuelene.

Proiectul grandios al unei noi săli de bal

Noua sală de bal, parte a aripii de est a Casei Albe, are un cost estimat de 600 de milioane de dolari.

Până acum, administrația Trump a reușit să strângă mai mult de jumătate din această sumă, însă întrebările despre transparență și posibile favoruri politice rămân în continuare fără răspuns.