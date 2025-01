„Înarmate” cu sprayuri, două activiste au pătruns în cursul dimineții de luni, 13 ianuarie, în Westminster Abbey și au scris cu vopsea portocalie pe mormântul lui Charles Darwin „1,5 înseamnă moarte”.

„2024 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată. Am depășit pragul de 1,5 grade care ar fi trebuit să ne protejeze. Milioane de oameni sunt strămutați, California este în flăcări și am pierdut trei sferturi din toată fauna sălbatică din anii 1970. Darwin s-ar răsuci în mormânt dacă ar afla că ne aflăm în mijlocul celei de-a șasea extincții în masă. Planurile guvernului ne vor duce la o încălzire de peste 3 grade. Acest lucru va distruge tot ceea ce iubim”, a spus una dintre cele două activiste de mediu.

Sursă video: Just Stop Oil

2024, primul an când pragul de 1,5 grade a fost depășit

„La zece ani de la Acordul de la Paris, am depășit deja așa-numita creștere sigură a temperaturii de 1,5 grade și ne îndreptăm spre o încălzire de peste 3 grade. Această criză care se accelerează rapid înseamnă că părți uriașe ale lumii nu vor mai putea susține viața, ceea ce va duce la milioane de refugiați, colaps social și dispariția a nenumărate specii”, a mai completat cea de-a doua activistă.

2024 a fost primul an când pragul încălzirii globale de 1,5 grade Celsius a fost depășit. A nu depăși acest prag a fost unul dintre angajamentele-cheie asumate prin Acordul climatic de la Paris, asupra căruia țările au căzut de acord în 2015, în încercarea de a evita cele mai periculoase efecte ale schimbărilor climatice.

Just Stop Oil a dezvăluit și numele celor două activiste implicate în acest incident: Alyson Lee, 66 de ani, asistentă pensionară din Derby, și Di Bligh, 77 de ani, fost director executiv al Consiliului Reading, din Rode.

Cele două femei au fost arestate, a anunțat Poliția Metropolitană.

Charles Darwin, naturalist, geolog și biolog, a trăit din anul 1809 până în 1882. Este cunoscut, în special, pentru lucrarea sa intitulată „Despre originea speciilor”, apărută în 1859.

