Panouri fotovoltaice pe bloc sau pe balcon: câți bani costă, câtă energie obții și în cât timp se amortizează investiția

Parlamentul României analizează posibilitatea de a încuraja instalarea panourilor fotovoltaice pe blocuri și balcoanele apartamentelor, o inițiativă ce ridică întrebări pentru mulți proprietari: dacă este sau nu o investiție rentabilă.

Răspunsul nu este simplu, pentru că un sistem pe balcon nu poate concura cu unul montat pe acoperișul unei case. Diferențele sunt evidente atât din perspectiva costurilor, cât și a suprafeței disponibile, a orientării sau a eficienței energetice.

Investiția în panouri fotovoltaice pentru o casă: ce trebuie să știți

Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați, un sistem fotovoltaic de 4-6 kW este suficient pentru un consum anual estimat la 4.000-6.000 kWh.

Costurile unui astfel de sistem complet, care include panouri, invertor, structura de montaj, cabluri, protecții și instalare, variază între 25.000 și 35.000 de lei. În funcție de complexitatea montajului și echipamentele alese, prețul poate crește până la 40.000 de lei, potrivit calculelor făcute de ziarul Adevărul.

Panouri fotovoltaice casă vs balcon. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Chiar și așa, producția de energie nu este constantă. Un sistem de 5 kW produce energie doar atunci când există suficientă lumină solară, iar producția variază semnificativ de la o lună la alta, explică experții în domeniu.

Factorii precum orientarea și înclinarea panourilor, umbrirea sau condițiile meteorologice joacă un rol important în cantitatea de energie generată.

Provocările instalării de panouri fotovoltaice pe balcon

Pentru apartamente, limitările spațiului disponibil reprezintă principala provocare. Un balcon oferă mult mai puțină suprafață comparativ cu acoperișul unei case, iar numărul redus de panouri care pot fi instalate afectează direct cantitatea de energie produsă.

În general, un panou fotovoltaic modern are o putere de 400-500 W, ceea ce înseamnă că două panouri pot genera o putere instalată de 800-1.000 W, iar patru panouri pot ajunge la 1,5-2 kW - spre deosebire de un sistem de 4-6 kW - dacă spațiul și condițiile de montaj permit acest lucru.

Totuși, chiar și cu această capacitate redusă, un sistem fotovoltaic de balcon poate contribui parțial la reducerea consumului de energie electrică din rețea, minimizând astfel costurile lunare.

În cazul unui sistem montat pe balcon, producția depinde în principal de numărul de panouri și de suprafața disponibilă.

Panouri solare în loc de gard: cât costă invenția care produce mai mult curent decât panourile înclinate.

Condițiile pentru un randament mare la panourile fotovoltaice

Decizia de a investi în panouri fotovoltaice, fie pentru case, fie pentru apartamente, trebuie luată în funcție de nevoile specifice ale fiecărui proprietar.

Panouri fotovoltaice casă versus balcon. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În timp ce montajul pe acoperișurile caselor este mai eficient din punct de vedere tehnic și economic, soluțiile pentru balcoane pot reprezenta un prim pas pentru reducerea amprentei de carbon și a facturilor de energie.

Cu toate acestea, este esențial să analizați cu atenție costurile, beneficiile și posibilitățile tehnice înainte de a face pasul spre energia verde.

Un sistem fotovoltaic montat pe balcon poate produce anual până la 1.000 kWh pentru fiecare kilowatt instalat.

Totuși, randamentul său variază în funcție de orientarea și înclinarea panourilor, gradul de umbrire și condițiile meteorologice locale.

Câtă energie poate produce un sistem de balcon

Un kit fotovoltaic de 1 kW montat într-un balcon bine poziționat poate genera, teoretic, aproximativ 1.000 kWh pe an. Dacă se optează pentru un sistem mai mare, de 2 kW, producția ar putea ajunge la 2.000 kWh anual.

În practică, totuși, eficiența depinde de mai mulți factori: orientarea spre sud a panourilor, unghiul de înclinare corect și evitarea umbrelor care pot reduce producția de energie.

Un aspect esențial pentru locatarii de apartamente este să înțeleagă că energia produsă de panouri este generată în timpul zilei, când soarele este pe cer. În schimb, consumul casnic este, de regulă, mai ridicat seara.

Așadar, este important de analizat nu doar câți kWh poate produce un sistem de balcon într-un an, ci și cât din această energie poate fi utilizată direct în locuință.

Cât costă un sistem fotovoltaic pentru balcon

Prețul unui sistem de acest tip variază în funcție de dimensiuni, echipamente și complexitatea instalării. Un sistem simplu, format din două panouri solare și un invertor, poate costa câteva mii de lei.

Ghid fotovoltaice casă vs apartament. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Totuși, dacă se adaugă microinvertoare, dispozitive de monitorizare sau structuri complexe de montaj, costurile cresc proporțional.

Nu trebuie uitat că, pentru apartamente, conectarea sistemului la rețeaua electrică a locuinței poate necesita lucrări suplimentare, ceea ce înseamnă cheltuieli adiționale.

Astfel, nu există un preț unic pentru un sistem fotovoltaic de balcon. Costul final depinde de configurația locuinței și de capacitatea dorită.

În cât timp se amortizează costurile

Durata de recuperare a investiției într-un sistem fotovoltaic de balcon depinde de trei factori principali:

costul inițial

cantitatea de energie produsă

cât de mult din această energie este utilizată sau valorificată de proprietar.

De exemplu, un sistem fotovoltaic de 5 kW instalat pe o casă poate costa între 25.000 și 35.000 de lei, iar amortizarea, fără a beneficia de subvenții, se face în aproximativ 4-6 ani, în condiții favorabile.

În schimb, pentru un sistem de balcon, investiția inițială este mai mică, dar și producția de energie este semnificativ redusă. Prin urmare, durata de amortizare poate fi considerabil mai lungă.

Cum se gestionează surplusul de energie

Un alt factor important de luat în calcul este gestionarea energiei produse în exces. Dacă, de exemplu, un apartament consumă 300 kWh pe lună, un sistem care produce aceeași cantitate nu va elimina automat factura de energie. Motivul? Energia generată trebuie utilizată în timp real sau gestionată prin mecanisme precum cele destinate prosumatorilor.

În cazul locuințelor de tip apartament, producția de energie are loc, în principal, în timpul zilei, când mulți locatari sunt plecați la serviciu sau școală, iar consumul casnic e minim. Pe de altă parte, consumul casnic crește de obicei seara, când panourile nu mai produc energie.

O soluție pentru această problemă este instalarea unei baterii care să stocheze energia produsă în exces. Totuși, această opțiune vine cu un cost suplimentar substanțial, care trebuie inclus în calculul final al investiției și al perioadei de amortizare.

Instalarea panourilor solare pe acoperișurile blocurilor poate aduce beneficii semnificative pentru locatari, dar ridică și o serie de probleme legale și logistice care trebuie atent analizate.

Deși un acoperiș comun oferă o suprafață generoasă pentru instalarea panourilor și permite obținerea unei puteri mai mari decât pe balcoane, aspectele legate de utilizarea energiei produse rămân complicate.

Cine beneficiază de energia din panouri

O întrebare esențială este cine deține și cine consumă energia produsă. Dacă sistemul fotovoltaic este dedicat unei singure locuințe, locatarul trebuie să aibă drept de utilizare asupra unei părți din acoperișul comun. De asemenea, conectarea locuinței la sistemul de panouri poate implica provocări tehnice și juridice.

În cazul unei instalații comune, energia poate fi folosită pentru iluminatul scărilor, alimentarea lifturilor sau alte facilități comune, dar acest lucru presupune reguli clare privind investiția, distribuirea energiei și drepturile de proprietate.

Un astfel de proiect necesită acorduri clare între locatari, întrucât acoperișul este o proprietate comună. Totodată, este necesar ca rețeaua electrică a clădirii să fie adaptată, iar contorizarea energiei să fie transparentă pentru a evita conflictele.

Eficiență economică diferită pentru case și blocuri

În funcție de tipul de locuință, rentabilitatea panourilor solare variază. Pentru o casă individuală, un sistem dimensionat corect în funcție de consumul anual poate reduce semnificativ factura la energie.

Recuperarea investiției este posibilă în câțiva ani, mai ales dacă producția și consumul sunt bine sincronizate.

În schimb, pentru apartamente, un sistem mic, montat pe balcon, are un impact economic mai modest. Economiile pot fi reale, însă sunt limitate de numărul de panouri care pot fi instalate și de consumul realizat pe timpul zilei.

Când vine vorba de o instalație comună pe acoperișul blocului, avantajul major constă în suprafața mare disponibilă pentru producție. Totuși, astfel de inițiative implică un efort colectiv și necesită reguli bine stabilite privind finanțarea proiectului și împărțirea beneficiilor.

Ce trebuie verificat înainte de a investi

Înainte de a achiziționa un sistem fotovoltaic, specialiștii recomandă să fie analizate mai multe aspecte tehnice și legale. Printre acestea se numără consumul anual de energie (măsurat în kWh), distribuția consumului pe ore și posibilitatea integrării în rețeaua de electricitate.

De asemenea, pentru apartamente, este esențial să verificați dacă instalarea panourilor este permisă pe balcon sau alte părți ale clădirii, inclusiv acoperișul, și să obțineți acordurile necesare de la ceilalți locatari.

În cazul blocurilor, trebuie să fie analizate regulamentele privind utilizarea proprietății comune și relația cu distribuitorul de energie.