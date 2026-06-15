De ce este periculos acest drum?

Autostrada „Prințesa Xenia”, prima autostradă din istoria Muntenegrului, s-a transformat într-o provocare pentru șoferi, mai ales în zilele toride de vară, când numeroase vehicule au cedat sau chiar au luat foc, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier. Este una dintre cele mai rapide și moderne rute către marea din Muntenegru.

Autostrada începe la Smokovac, lângă Podgorica, situat la 70 de metri deasupra nivelului mării, și urcă până la Mateševo, la 1.100 de metri altitudine. Pe o distanță de doar 42 de kilometri, șoferii trebuie să înfrunte un urcuș semnificativ, ceea ce poate pune o presiune considerabilă pe motor și alte componente ale mașinii. În zilele caniculare, când temperaturile depășesc adesea 37°C, riscul de supraîncălzire a motorului crește.

Care sunt mașinile cele mai afectate

Mașinile vechi și neîntreținute riscă să ia foc pe acest traseu cu urcușuri abrupte și temperaturi extreme. Potrivit companiei de stat Monteput, care administrează autostrada, mașinile implicate în incidente erau în general mai vechi de 15 ani.

Mecanicii auto din Podgorica au explicat că vehiculele mai vechi, mai ales cele diesel, sunt mai vulnerabile la eforturile la care sunt supuse pe astfel de pante abrupte.

Milun Veșnić, unul dintre cei mai renumiți piloți auto din fosta Iugoslavie, a explicat că filtrele de particule ale motoarelor diesel pot cauza incendii în condiții extreme.

„Computerul motorului pornește regenerarea la fiecare două-trei mii de kilometri – o curățare a filtrului cu un lichid special, prin care crește temperatura la 700 de grade. Dacă în acea situație se conduce cu viteză în rampă (la deal), filtrul se înfundă, ceea ce duce la supraîncălzirea întregului compartiment motor și la incendiu. Acest lucru se întâmplă cel mai des dacă temperaturile sunt de 37 de grade sau mai mari – a explicat Vesnić pentru Blic.

Acesta a subliniat importanța verificării temeinice a stării tehnice a mașinii înainte de o călătorie lungă.

Sfaturi pentru o călătorie sigură

1. Verificați mașina înainte de drum: Faceți o revizie completă cu cel puțin 10 zile înainte de plecare pentru a detecta eventualele defecte și a avea timp să le reparați;

2. Adaptați viteza și turația motorului: Este recomandat să mențineți o viteză moderată, fără a forța motorul în trepte inferioare. Experții sugerează să conduceți la aproximativ 2.000 de rotații pe minut, în treapta a cincea sau a șasea;

3. Folosiți cu măsură aerul condiționat: Pentru a reduce stresul asupra motorului, opriți periodic climatizarea;

4. Îngrijirea sistemului de răcire: Asigurați-vă că radiatorul este curat și ventilatorul de răcire funcționează corespunzător;

5. Evitați supraîncărcarea: Încărcarea excesivă poate contribui la supraîncălzirea motorului și la alte probleme tehnice.

Prințesa Xenia a fost prima femeie șofer din regiunea Balcanilor

Autostrada „Prințesa Xenia” este, fără îndoială, o realizare modernă care reduce semnificativ timpul de călătorie între Kolašin și Podgorica, dar impune un stil de condus precaut, mai ales pentru șoferii cu vehicule mai vechi. Ea face parte din viitoarea autostradă A1, proiectată să lege portul Bar (de la Marea Adriatică) de granița cu Serbia (la Boljare).

Numele autostrăzii din Muntenegru a fost ales pentru a aduce un omagiu unei figuri istorice și extrem de iubite, Prințesa Xenia (1881-1960). Fiică a regelui Nicolae I al Muntenegrului, ea a rămas în istoria regiunii nu doar prin statutul său regal, ci mai ales prin spiritul ei de pionierat și independență.

Alegerea numelui ei pentru această infrastructură modernă are o legătură simbolică și cu domeniul rutier, deoarece Prințesa Xenia a fost prima femeie șofer din întregul spațiu al Balcanilor.

Prințesa a învățat să conducă și a circulat la volanul unui automobil Fiat 1100. Autoturismul i-a fost dăruit de sora ei mai mare, Elena a Muntenegrului, care la acea vreme era regina Italiei.

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