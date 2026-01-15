Zeci de mii de oameni din Oradea au încercat să afle cât au de plătit, după ce taxele pe locuințe au fost dublate sau triplate comparativ cu anul 2025.

Haos în Oradea, la plata impozitelor: dublare și blocaje online

În doar două ore, au fost înregistrat peste 33.000 de interogări, au transmis reprezentanții primăriei Oradea.

Numărul mare de utilizatori a făcut ca platforma să devină inutilizabilă, forțând mulți locuitori din Oradea să se deplaseze la ghișee sau la stațiile de plată din oraș. În timp ce sute de plăți au fost procesate fizic, doar aproximativ 130 au fost finalizate online.

La începutul anului, și platforma Ghișeul.ro, unde românii își plătesc taxele și impozitele, a picat în timpul funcționării.

Mai mulți contribuabili, dornici să beneficieze de bonificația de 10% pentru plata anticipată, s-au prezentat la Primăria Oradea încă de dimineață.

„Anul trecut am plătit 550 de lei pentru apartament, acum e de peste trei ori mai mult”, a spus un locuitor din Oradea.

Unii locuitori din Oradea s-au întors acasă, pentru că nu aveau suficienți bani

Unii oameni au fost nevoiți să se întoarcă acasă, deoarece nu aveau suficienți bani la ei pentru a achita în întregime impozitul pe locuință.

De asemenea, o parte dintre locuitorii din Oradea au mers la primărie doar pentru a se informa despre noile sume datorate, intenționând să plătească până la termenul limită din martie.

Mulți dintre acești oameni din Oradea se bazează pe sprijinul financiar al copiilor pentru a achita noile impozite majorate.

Taxele și impozitele, majorate din 2026

Noile taxe și impozite, intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026, aduc majorări semnificative atât pentru românii persoane fizice, cât și pentru companii.

Românii vor plăti impozite de până la trei ori mai mari pentru locuințe și terenuri, în conformitate cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan.

Totodată, impozitul pentru autoturisme a fost majorat și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, anterior scutite de taxe.

O altă schimbare notabilă este introducerea normei de poluare ca factor de calcul al impozitului auto, aplicându-se principiul „poluatorul plătește”.

Taxele vor varia în funcție de gruparea cilindrică și norma de poluare, iar consiliile locale pot ajusta valorile față de baza națională, ceea ce înseamnă că impozitele vor diferi de la județ la județ.

Modificările fiscale, impuse de PNRR în urmă cu 5 ani

Guvernul a justificat majorarea impozitelor pe proprietate prin faptul că aceasta „se impunea”, având în vedere jalonul PNRR.

Schimbările în impozitarea proprietăților sunt strâns legate de obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), negociat cu Comisia Europeană.

Totuși, primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunțat că impozitul pentru locuințe va rămâne la nivelul minim permis de lege și în anul 2026, dar va crește cel pentru mașini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE