Simbolism maxim și negocieri sub presiunea atacurilor

Vizita emisarilor americani a fost plină de simbolism. Sosiți după o întâlnire de peste trei ore cu Vladimir Putin la Moscova, aceștia au călătorit la Kiev cu trenul, deoarece atacurile rusești din zona aeroportului au blocat zborurile. Deși capitalele au convenit un scurt armistițiu aerian pentru siguranța delegației, atacurile rusești au continuat în restul țării, arătând fragilitatea dialogului, potrivit BBC și Kyiv Independent.

Zelenski i-a primit pe oficiali în Piața Sofiei, aproape de sediul serviciilor de securitate, lovit recent de drone. Discuțiile s-au axat pe nevoile de iarnă ale Ucrainei, grav afectată energetic. Negocierile s-au extins ulterior într-un format multilateral, cu participarea consilierilor din Marea Britanie, Franța și Germania. În ciuda atmosferei pozitive și a curtoaziei diplomatice, vizita nu a adus progrese.

Prăpastia uriașă dintre cerințele celor două tabere

Lipsa rezultatelor provine din prăpastia uriașă dintre cerințele celor două tabere. La Moscova, Putin le-a transmis emisarilor că Rusia înregistrează „progrese tangibile” și că o pace durabilă presupune capitularea Kievului în fața cerințelor rusești: cedarea Donbasului, renunțarea la NATO și reducerea armatei.

În replică, Zelenski a exclus concesiile teritoriale în Donbas și a subliniat că Ucraina are nevoie de garanții de securitate clare, inclusiv de o armată puternică pentru a descuraja viitoare agresiuni. Fără un acord rapid, Kievul se pregătește de o iarnă grea, sperând la noi sisteme Patriot și asistență energetică.

Conferință de presă cu Volodimir Zelenski (dreapta), Steve Witkoff (centru) și Jared Kushner (stânga) Foto: Profimedia

Steve Witkoff a cerut „compromisuri” în timpul vizitei la Kiev

Emisarul american Steve Witkoff a cerut duminică Moscovei și Kievului să facă „compromisuri” pentru a găsi o cale de oprire a războiului, în timp ce ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-a pronunțat pentru crearea unor condiții de pace durabilă în Ucraina.

„Ambele părți vor trebui să facă compromisuri și să își reducă diferențele de opinie, iar noi credem că avem elementele necesare pentru a realiza acest lucru”, a declarat Steve Witkoff într-o conferință de presă alături de Volodimir Zelenski și Jared Kushner. „Este foarte dificil, dar suntem hotărâți, ne pasă și sperăm că toate acestea vor duce la o rezoluție diplomatică”, a adăugat el, citat de AFP.

Donald Trump urmează să discute direct cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Chiar dacă vizita nu a adus rezultatele scontate, Jared Kushner a subliniat dorința lui Trump de a opri războiul și speranța reluării negocierilor în format trilateral (SUA-Ucraina-Rusia).

Următorul pas se va decide direct la cel mai înalt nivel. Președintele Donald Trump va purta convorbiri telefonice separate, mai întâi cu liderul rus Vladimir Putin și apoi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Apelurile telefonice sunt planificate pentru luni, 7 septembrie 2026, imediat după ce emisarii săi speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, îl vor informa în detaliu pe liderul american despre discuțiile purtate la Moscova și la Kiev.

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