Primăria Oradea vrea în continuare să protejeze arborii de pe malurile Crișului Repede de daunele provocate de castori. În 2026, municipalitatea a semnat un nou contract cu firma Greeneric pentru aplicarea unor măsuri preventive, cum ar fi utilizarea soluțiilor repelente și montarea plaselor metalice în jurul trunchiurilor vulnerabile.

Conform contractului, în valoare de 37.080 lei fără TVA, vor fi protejate 500 de trunchiuri de copaci prin stropirea acestora cu soluții speciale și înconjurarea lor cu plasă sudată zincată, de un metru înălțime.

Măsuri similare au fost implementate în 2025 pentru 200 de copaci, iar rezultatele au fost pozitive, potrivit autorităților locale, citate de ebihoreanul.

Problema castorilor a devenit vizibilă în iarna 2024-2025, când zeci de arbori de pe malurile Crișului Repede, în special în zona aval de Podul Centenarului, au fost afectați.

O analiză realizată în 2025 de Ecotop Bihor a confirmat prezența unei familii de doi castori, activă pe o distanță de aproximativ trei kilometri de râu.

„Protejarea împotriva castorilor a arborilor din specii vulnerabile, existenți pe malurile apelor curgătoare din municipiul Oradea” este obiectivul principal al contractului, conform documentației oficiale.