Donald Trump anunță un „armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina, dar Moscova tace, iar Volodimir Zelenski se declară surprins

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic” cu aplicare imediată, menit să oprească bombardamentele asupra infrastructurii critice de ambele părți. Declarația liderului de la Casa Albă a fost primită însă cu scepticism și rezervă la Kiev, în timp ce Moscova nu a oferit nicio confirmare oficială până în prezent, relatează BBC.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat surprins de anunț, precizând că țara sa ar sprijini o astfel de măsură dacă și Federația Rusă își va asuma un angajament similar, însă a reclamat că, imediat după postarea președintelui american, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra centralelor electrice din regiunile Kiev și Harkov.

Presiunile de la Washington pe tema combustibililor și nemulțumirile aliaților

Demersul lui Donald Trump se înscrie în seria de măsuri menite să tempereze creșterea prețurilor la combustibil pe piața internă americană înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Confruntat de câteva luni cu consecințele economice ale conflictului cu Iranul, care a scumpit substanțial motorina și a alimentat inflația în SUA, liderul de la Casa Albă a îndemnat Ucraina să oprească atacurile asupra rafinăriilor și instalațiilor petroliere rusești.

Scopul declarat al Washingtonului este de a permite Moscovei să livreze cantități masive de motorină către piața americană și cea globală, în baza unui acord recent de suspendare temporară a unor sancțiuni.

Decizia Casei Albe a stârnit un val de critici internaționale și interne. Volodimir Zelenski a numit înțelegerea un cadou nejustificat oferit lui Vladimir Putin, în timp ce oficiali europeni, printre care ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, și șefa diplomației UE, Kaja Kallas, s-au poziționat împotriva relaxării presiunii pe sectorul energetic rus.

În Statele Unite, un grup bipolar format din șapte senatori republicani și democrați a emis o declarație comună prin care avertizează că acordul contravine legilor votate în Congres, care interzic expres importul de petrol din Rusia pe durata agresiunii din Ucraina.

Atacuri cu drona la Kiev și Harkov imediat după anunțul de armistițiu

Deși Londra, Parisul, Ottawa și conducerea Uniunii Europene și-au exprimat sprijinul principial pentru ideea opririi atacurilor asupra infrastructurii civile energetice, situația de pe teren a contrazis rapid declarațiile optimiste de la Washington.

Într-o intervenție pentru publicația Axios, Volodimir Zelenski a precizat că un armistițiu energetic reprezintă o noutate absolută pentru administrația sa, dar a adăugat pe rețelele de socializare că oficialii de la Kiev sunt pregătiți să oprească loviturile asupra infrastructurii rusești dacă există garanții reciproce și un acord ferm garantat de SUA.

La scurt timp după apelul lui Trump, o dronă rusă a lovit o centrală electrică din Kiev, provocând pene de curent, fiind urmată de atacuri similare în regiunea nord-estică Harkov. Liderul de la Kiev a subliniat că bombardamentele s-au produs exact în momentul în care la Casa Albă se vorbea despre încetarea focului.

De luni de zile, ambele tabere au vizat obiective energetice: Kievul a încercat să taie resursele financiare ale mașinii de război a Kremlinului, în timp ce Moscova a bombardat rețeaua electrică ucraineană pentru a slăbi capacitatea operațională a țării.

Reacția lui Trump împotriva lui Zelenski

Schimbul de replici a escaladat sâmbătă, când Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că dorește să creeze probleme pe plan global prin continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești și a sugerat că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte.

Liderul de la Casa Albă a susținut în repetate rânduri că președintele ucrainean se folosește de starea de război pentru a amâna scrutinul prezidențial și a rămâne la putere.

În replică, Volodimir Zelenski a anunțat că este dispus să organizeze alegeri prezidențiale — în ciuda faptic că legea fundamentală a Ucrainei interzice organizarea alegerilor pe durata legii marțiale — cu condiția ca Rusia să fie de acord cu un armistițiu complet și susținut de 60 de zile.

Anterior, Kievul refuzase ideea organizării unui scrutin din cauza imposibilității logistice și de securitate de a garanta votul în zonele de pe linia frontului sau din teritoriile aflate sub ocupație.

Între timp, luptele terestre și bombardamentele continuă neîntrerupt în războiul ajuns în al patrulea an.