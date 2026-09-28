Publicațiile și jurnaliștii de limbă română din diaspora au, începând de acum, o platformă comună de distribuire a conținutului.

Cu peste 3,1 milioane de cetățeni stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene, România are cea mai numeroasă diasporă din spațiul comunitar, o comunitate masivă pentru care presa de limbă română reprezintă un instrument vital de păstrare a identității naționale.

Deși se bucură de un număr record de inițiative editoriale, publicațiile din străinătate funcționează adesea izolat și vulnerabil, motiv pentru care Asociația Opera Scrisă.RO și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (Filiala Occident) au lansat „Rețeaua Europeană România Culturală”.

Finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, acest hub digital inedit reunește unsprezece unități media din comunitățile românești din Spania, Italia, Franța, Germania și Belgia, alături de o agenție de legătură din țară. Portalul centralizează eforturile jurnaliștilor din diaspora, oferindu-le o vitrină europeană comună, un nivel ridicat de securitate cibernetică și un cadru profesionist, administrat unitar, pentru protejarea drepturilor de autor, ne-a declarat Dan Mircea Cipariu, președintele Asociației Opera Scrisă.RO.

Dan Mircea Cipariu, președintele Asociației Opera Scrisă.RO.

Dincolo de consolidarea infrastructurii pentru publicațiile deja existente, portalul se transformă într-un adevărat laborator de creație dedicat românilor de peste hotare, implicând peste douăzeci de autori din nouă țări în realizarea a șase dosare jurnalistice transfrontaliere.

Aceste materiale analizează teme esențiale pentru comunitățile externe, de la conectarea artiștilor din diaspora la rețelele de distribuție europene, până la poveștile culturale ale românilor expatriați, fiind ulterior distribuite gratuit în întreaga rețea.

„Literatura e forma supremă de expresie a unei limbi. În măsura în care e creație, jurnalismul e rudă apropiată a acesteia. Un bun ziarist trebuie să fie și scriitor, măcar pentru că are nevoie, în transmiterea mesajului său, de instrumente stilistice care sunt ale literaturii. «Artiștii presei» își propune să mobilizeze, în jurul proiectului, ziariști care sunt și scriitori, scopul final fiind onorarea prin fapte a expresivității limbii române și prezervarea acesteia în comunitățile din diaspora”, ne-a mărturisit Adrian Suciu, președintele Filialei Occident – Diaspora și Minorități a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Adrian Suciu, președintele Filialei Occident – Diaspora și Minorități a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.