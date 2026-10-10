Salariile reale, ajustate la rata inflației, sunt prognozate să scadă în majoritatea marilor economii europene, excepția notabilă fiind Germania. Conform raportului OECD Employment Outlook 2026, țări precum Italia, Spania, Franța și Marea Britanie se vor confrunta cu o scădere a puterii de cumpărare, pe fondul incertitudinilor geopolitice și al costurilor ridicate la energie.

Conflictul din Orientul Mijlociu, principala cauză

În Italia se preconizează cea mai accentuată scădere a salariilor reale dintre cele cinci mari economii, cu un declin de până la 1,9% sub nivelul de la începutul anului 2026, potrivit publicației CNA.al.

„Privind în perspectivă, incertitudinile geopolitice și o creștere temporară a costurilor energiei ar putea slăbi semnificativ piețele forței de muncă, exercitând în același timp o presiune suplimentară în sensul creșterii asupra inflației, ceea ce ar putea determina o scădere a salariilor”, se arată în raport.

Raportul subliniază că proiecțiile se „bazează pe ipoteza că perturbările cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt semnificative, dar limitate la o perioadă relativ scurtă de timp”.

Alexandre Georgieff, economist al OCDE și unul dintre autorii raportului, a declarat că diferențele privind creșterea salarială reală prognozată ar putea fi explicate prin perspective diferite asupra inflației, șomajului și încetinirii pieței muncii.

La nivelul zonei euro, se preconizează că salariile reale vor scădea cu 0,4% la jumătatea anului 2026 și vor reveni la nivelul de la începutul anului 2026 până în primul trimestru al anului 2027. Până la sfârșitul anului 2027, se estimează că acestea vor fi cu 0,7% mai mari.

Italia înregistrează cea mai mare scădere

Se preconizează că Italia va înregistra cea mai mare scădere a salariilor reale dintre cele cinci țări, acestea scăzând cu 1,9 % sub nivelul de la începutul anului 2026 în al treilea trimestru al acelui an.

Scăderea se va reduce la 1,4 % în primul trimestru al anului 2027. Până la sfârșitul anului 2027, se estimează că salariile reale din Italia vor rămâne cu 0,6 % sub nivelul de la începutul anului 2026. Rata anuală a inflației în Italia a fost estimată la 4,1 % în septembrie.

În Spania, scăderea este de 0,7% și se va menține pe parcursul întregului an 2027, pe fondul presiunilor inflaționiste generate de energie, deși crearea de locuri de muncă rămâne la un nivel ridicat.

Inflație mai mare și în Marea Britanie

Marea Britanie înregistrează, de asemenea, o scădere accentuată de până la 1,6%, afectată de volatilitatea prețurilor la energie și de creșterea costurilor angajatorilor, însă prognozele indică o revenire mai rapidă începând din a doua jumătate a anului 2027.

„Perspectivele privind creșterea salariilor reale în Regatul Unit rămân dificile. Regatul Unit este expus în mod special volatilității prețurilor la energie ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Aceasta înseamnă că se așteaptă ca inflația să rămână mai mare pentru o perioadă mai lungă decât în ​​economiile europene comparabile, până în 2027”, a declarat pentru Euronews Business Charles Cotton, consilier senior pentru remunerare și performanță la CIPD.

În Franța, scăderea este mai redusă, de 0,5%, datorită inflației mai mici susținute de sectorul energetic nuclear, dar ajustarea salarială rămâne lentă din cauza creșterii șomajului.

În Germania cresc veniturile

Germania rămâne singura mare economie europeană unde salariile reale sunt prognozate să crească constant, ajungând cu 1,7% mai mari până la sfârșitul anului 2027, în ciuda faptului că inflația anuală a atins aproximativ 3,3% în septembrie.

Această evoluție pozitivă este susținută de lipsa de forță de muncă calificată, negocierea colectivă fermă, majorările succesive ale salariului minim și măsurile de expansiune fiscală finanțate prin debt ale guvernului federal.

Câștigul este mic la început, de 0,1% în al doilea trimestru al anului 2026 și de 0,5% până la sfârșitul anului.

Creșterea economică se accelerează în 2027, salariile reale fiind proiectate să fie cu 1,1% mai mari până în al doilea trimestru și cu 1,7% mai mari până în al patrulea. Acesta este cel mai puternic rezultat dintre cele cinci țări.