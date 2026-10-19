Vladimir Putin vrea un summit cu Donald Trump şi Xi Jinping pentru a negocia Ucraina

Liderul rus Vladimir Putin a propus organizarea unui summit cu preşedintele american Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping pentru a negocia o soluţie care să favorizeze Rusia în războiul pe care îl poartă împotriva Ucrainei, relatează The Wall Street Journal, care citează surse familiarizate cu discuţiile.

Vladimir Putin i-a făcut această propunere lui Donald Trump în timpul conversației telefonice pe care au purtat-o pe 9 octombrie. După acea conversație, președintele american a anunțat un acord asupra motorinei rusești, a suspendat unele sancțiuni impuse Rusiei, l-a criticat dur pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a încercat să spele imaginea lui Vladimir Putin. În paralel, administrația Trump ar fi oprit schimbul de informații cu Kievul, inclusiv avertismentele cu privire la lansarea atacurilor aeriene rusești.

Kremlinul a lansat ideea organizării acestui dialog trilateral în marja forumului regional Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18-19 noiembrie la Shenzhen, China. Vladimir Putin și Donald Trump au fost invitați la acest forum de către omologul lor chinez Xi Jinping.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru WSJ că au loc discuţii cu privire la un potențial summit trilateral Putin - Xi - Trump.

„Nu există încă o înţelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la agenda sa potenţială, deşi toate cele trei părţi recunosc posibilitatea ipotetică ca o astfel de întâlnire să aibă loc”, a declarat el pentru ziarul american.