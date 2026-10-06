Volkswagen, Audi și Porsche taie masiv prețurile la mașinile electrice. Reduceri de până la 20.000 de dolari, în SUA

Volkswagen, Audi și Porsche oferă reduceri de până la 20.000 de dolari pentru mașinile electrice din Statele Unite. Volkswagen ID.4, Audi RS e-tron GT sau Porsche Macan se numără printre modelele pentru care sunt disponibile stimulente importante.

Oferta Volkswagen, până în 3 noiembrie

Audi, Volkswagen și Porsche oferă în această perioadă reduceri de până la 20.000 de dolari pentru mașinile lor electrice în SUA, în încercarea de a elimina stocurile de vehicule noi.

Grupul Volkswagen traversează o perioadă dificilă, marcată de conflicte de muncă, concurența tot mai puternică din China și unele probleme de piață pentru modelele în care compania a investit masiv. Asta nu înseamnă însă că mașinile sale electrice sunt slabe, iar ofertele lansate în această lună de Audi, Porsche și Volkswagen în SUA le transformă într-o opțiune care merită luată în calcul, relatează publicația hibridosyelectricos.com.

Mai multe rechemări timpurii ale unor mașini pentru actualizări software au făcut ca în reprezentanțe să rămână încă un număr de vehicule electrice noi, din anul de fabricație 2025.

VW răspunde prin stimulente financiare menite să ajute la vânzarea acestor mașini. Ofertele sunt valabile până pe 3 noiembrie și includ, de asemenea, un discount de 1.100 de dolari (983 euro), pentru încărcare, aplicabil aproape tuturor mașinilor electrice din grup.

Audi RS e-tron GT, 20.000 de dolari reducere

Audi RS e-tron GT are aproape 1.000 de cai putere și poate accelera de la 0 la 60 mph, aproximativ 97 km/h, în doar 2,4 secunde. La prezentarea sa, în 2024, modelul a stabilit recorduri în ceea ce privește performanțele, însă vânzările nu au avut aceeași evoluție.

Pentru a stimula cererea, Audi oferă acum o reducere de 20.000 de dolari, aproximativ 18.000 de euro, pentru exemplarele din 2026 care au rămas în stoc. La această sumă se adaugă discountul de 1.100 de dolari pentru încărcare.

Celelalte modele electrice ale mărcii, Q4 e-tron, Q6 e-tron și S6 e-tron, beneficiază doar de reducerea pentru încărcare. Prețurile lor de pornire mai mici le fac însă eligibile pentru majoritatea ajutoarelor disponibile la nivel de stat și local.

Porsche Macan electric, cu până la 4.500 de dolari economisiți

Porsche nu este cunoscută pentru reduceri, cu atât mai puțin pentru stimulente comerciale. Cu toate acestea, cumpărătorii modelului electric Macan plătesc în medie cu 3.600 de dolari, aproximativ 3.217 euro, mai puțin decât prețul de catalog, fără a lua în calcul reducerea pentru încărcare oferită la nivelul grupului.

În această lună, marca oferă și programul „Welcome to Porsche”, prin care clienții pot economisi până la 4.500 de dolari, echivalentul a 4.021 euro. Economia este obținută prin plata de către companie a primelor trei rate ale clientului. Potrivit Electrek, cumpărătorii trebuie să verifice însă dacă reprezentanța locală participă la această promoție.

Volkswagen ID.4, 12.500 de dolari reducere

Cea mai mare reducere este oferită pentru Volkswagen ID.4. Marca acordă o reducere de 12.500 de dolari în numerar pentru client, la care se adaugă discountul de 1.100 de dolari pentru încărcare, pentru exemplarele rămase din anul de fabricație 2025.

În state precum Illinois, unde sunt disponibile suplimentar ajutoare cuprinse între 2.000 și 4.000 de dolari, sau în cazul reducerii suplimentare de 500 de dolari acordate militarilor și personalului de intervenție, economia totală ar putea depăși 18.000 de dolari, aproximativ 16.000 de euro. Este vorba despre un SUV electric cu cinci locuri care, potrivit estimărilor EPA, oferă o autonomie de până la 291 de mile, aproximativ 468 de kilometri. Versiunea cu tracțiune integrală ajunge la 263 de mile, aproximativ 423 de kilometri.

Cei care preferă modelul din 2026 pot beneficia de o reducere de 10.000 de dolari, la care se adaugă stimulentul pentru încărcare, chiar înainte de orice negociere cu dealerul.

Un alt model de familie, ID. Buzz, beneficiază la rândul său de o ofertă. Pentru un exemplar din 2025, reducerea poate ajunge la 11.000 de dolari, aproximativ 9.830 de euro.