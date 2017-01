Nicoleta Luciu, despre viața la Miercurea Ciuc. Cum arată o zi din viața ei

Nicoleta Luciu a vorbit despre viața la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a mutat de ceva vreme împreună cu soțul ei și cei patru copii ai lor.

Nicoleta Luciu a renunțat la viața din capitală și s-a mutat, de ceva vreme, la Miercurea Ciuc, împreună cu partenerul ei de viață, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor.

Nicoleta Luciu, despre viața la Miercurea Ciuc: „Ne trezim la șase dimineața”

Focoasa brunetă a intrat în direct prin telefon la o emisiune de la Antena Stars. Ea a dezvăluit cum decurge o zi din viața ei.

„Ne trezim la șase dimineața. Am o fată care stă cu mine și mă ajută. Având în vedere că trebuie să avem grijă de patru, chiar trebuie să ne împărțim… Suntem full.

După ce ne trezim, mergem la școală, apoi cumpărături. La opt sunt în casă. dacă sunt liberă, facem curățenie, aspirat, spălat… Apoi încep activitățile cu copii… În jurul orei 10 ne culcăm… pentru mine am timp până-n ora 12:00. Cam o dată pe lună, eu și soțul meu, Zsolt, mai plecam câte două zile doar noi.

De Revelion am fost într-un pub, am dansat, nu am stat stresată că mă filmează cineva…”, a declarat Nicoleta Luciu.

Vedeta a mărturisit că, în urmă cu ani, înainte de a avea copii, își dorea să adopte.

„Sunt o mamă împlinită. Asta cu infierea unui copil era un vis de-al meu din tinereţe. De pe la şcoală, am zis că dacă niciodată nu o să pot să fac copii, o să înfiez. Stai să-i creştem pe aceştia, unul îţi mănâncă sufletul, dar patru… Ne oprim aici”, a afirmat ea.

În ceea ce privește cariera, Nicoleta Luciu are u n mare of, și anume acela că nu mai joacă în telenovele.

„Îmi doresc foarte tare să mai joc într-un film. Îmi e aşa dor să mai joc…”, a încheiat ea.