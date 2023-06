Pe lângă muzică, Cornelia și Lupu Rednic mai au un venit. Cei doi fac bani din campanii publicitare și pare că le merge de minunte. Aceștia nu colaborează cu oricine și recomandă doar produse în care ei au încredere. Lupu Rednic spune că preferă să promoveze doar produse alimentare.

„Acum facem reclamă la un celebru lanț de magazine, dar am mai fost în reclame, pentru o firmă de pateu, din Satu Mare, dar și la un celebru vin românesc. Facem doar la produse alimentare. Am refuzat să facem reclamă la alifii, la medicamente sau la ceaiuri, de tot felul, fiindcă nu știm despre ce este vorba, nu avem studii medicale, așa că nu le putem recomanda oamenilor. Eu am o vorbă înțeleaptă: «De ce să mă bag, dacă nu sunt scafandru?». Păi, știți bancul: «Dacă un scafandru s-ar arunca cu fața în apă și-ar sparge capul, căci ar cădea în barcă!»”, a declarat artistul pentru impact.ro.

În weekend, Cornelia și Lupu Rednic au cântat pe aceeași scenă cu Andra, la Torino, unde au făcut un spectacol extraordinar. „Vom cânta în acest spectacol, la Torino, alături de Andra și de alți mari artiști din muzica populară. Am vândut biletele, da! Când e Andra, nu poți să spui că nu vindem, se știe! Doamne ajută, să nu avem inundații în Italia!”, spunea Lupu Rednic înainte de eveniment.

Dezvăluirile făcute de Cornelia și Lupu Rednic după 30 de ani de căsătorie

Cornelia și Lupu Rednic dezvăluie că se iubesc la fel ca în prima zi de relație. Cântăreața a mărturisit cum reușește să mențină armonia în relația de cuplu. „Uneori e ușor, alteori e greu. Cheia este respectul, cât ești tu de dispus să îl înțelegi și tolerezi pe celălalt, pentru că vrem, nu vrem, suntem foarte diferiți cu toții și nu trebuie să avem tot timpul dreptate, un cuvânt”, a explicat artista, conform wowbiz.ro.

„Ego-ul foarte mare nu își are locul într-un cuplu, nici într-o relație de prietenie nu își are locul. E important să știi să ierți, să îți dorești să fii acolo, pentru că e foarte simplu să nu fii și e foarte greu să fii. Nu e ușor. O căsnicie e ca o școală de viață, pentru că te învață multe lucruri, treci prin foarte multe.

Dacă vrei să faci ceva și pleci de jos, cum am plecat noi, nu am avut moșteniri, nu suntem din oameni săraci, dar nu am fost nici de bogați și atunci a trebuit să muncim pentru tot ce am făcut.

Când muncești, asta presupune nervi, foarte multă oboseală, să îi treci celuilalt cu vederea poate o zi proastă, dar să știi că amândoi vreți să trageți la aceeași căruță, asta este cel mai important. Îți asumi o responsabilitate”, a mai explicat Cornelia Rednic.

Și Lupu Rednic a declarat cum e mariajul cu soția Cornelia după atâția ani de zile. „Peste 30 de ani de căsătorie, ce să fac. Îmi vine să râd, dar nu pot. Am avut răbdare. Dacă știi că cu acel om de lângă tine ai parcurs acel drum fain, cu obstacole, cu mari greutăți când ajungi la o ceartă. Suntem căsătoriți de peste 30 de ani și ne certăm constructiv, dar niciodată nu ne-am spus un cuvânt care nu e la locul lui unul altuia. Asta e foarte important. Niciodată. Trebuie să ții seama de drumul parcurs, cu acele greutăți și când ajungi la o ceartă nu zici imediat că te desparți. Trebuie să apreciezi omul de lângă tine, să știi să îl tolerezi și trebuie să știi să ierți”, a adăugat artistul.

