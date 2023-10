Alături de soția Monica, Leonard Doroftei are trei copii, pe Vanessa, pe Adrian și pe Alexandru. În urmă cu patru ani, acesta a decis împreună cu familia sa să se mute în Canada, acolo unde să înceapă o viață nouă. Copiii sportivului preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să studieze intens pentru viitorul lor.

Ce carieră vrea să aibă fiica lui Leonard Doroftei

Andrei, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, are afaceri de succes și a reușit să își facă tatăl mândru. În schimb, de data aceasta, fiica Vanessa a fost în centrul atenției, căci pe 5 octombrie a împlinit 20 de ani și a fost sărbătorită în familie. Tatăl ei a postat pe Facebook mai multe fotografii cu ea și cu frații ei, dar a avut și un mesaj special.

„La mulți ani, Vanessa Doroftei! Te iubim❤️”, a fost mesajul lui Leonard Doroftei pentru fiica lui. Vanessa are planuri mari în ceea ce privește cariera sa. Tânăra își dorește să devină medic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Cel puțin 22 de morți în Israel, după atacul-surpriză al Hamas cu „mii de rachete”. „Suntem în război”, spune premierul israelian Netanyahu. Riposta asupra Gaza

Într-un interviu mai vechi, Leonard Doroftei spunea pentru GSP: „Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun.

Iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea, la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită”.

Deși apare la TV de când e mică, Vanessa Doroftei a uimit pe toată lumea cu transformarea sa spectaculoasă din ultima perioadă. Tânăra locuiește în Montreal și studiază la un colegiu de prestigiu. Părinții ei sunt mândri de ea și o susțin necondiționat în alegerile pe care le face.

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, afacerist de milioane în Canada

Până la 25 de ani, tânărul a realizat ceea ce mulți la vârsta lui doar visează. Adrian Doroftei este antreprenor în Canada. Primul său job a fost într-o companie aeriană, apoi și-a strâns banii pe care i-a investit. Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei s-a descurcat singur, fără ajutorul părinților, și a ales calea cea grea, fără să se folosească de numele tatălui său pentru a se bucura mai repede de succes.

Recomandări După 18 luni petrecute la București și Suceava, o refugiată ucraineană se întoarce, în ciuda riscurilor, în Odesa. Mesajul ei pentru statul român: „Să-și monitorizeze mai bine banii cheltuiți”

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada.

Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a declarat Adrian Doroftei.