Și-au dorit enorm să devină părinți, iar visul lor a devenit realitate. Gina Pistol a renunțat chiar și la televiziune pentru a fi alături de fiica ei cât mai mult timp. Josephine are doi ani și a început să meargă deja la grădiniță. Micuța a fost doar de două ori până acum, iar tatăl ei este cel care o duce dimineața.

Într-un interviu pentru ciao.ro, antrenorul de la „Vocea României” mărturisește că are un program foarte încărcat și doarme destul de puțin, însă niciodată nu lipsește de la momentele importante ale fiicei sale. Josephine merge la grădiniță, iar Smiley este cel care o duce dimineața.

„Nu dorm cât toată lumea, dorm un pic mai puțin, dar deocamdată reușesc totuși să o duc pe fii-mea la grădiniță. (…) Da, păi deocamdată am dus-o doar de două ori, că doar de două ori a fost, dar deocamdată pot. Când sunt acasă, da.”

Smiley se împarte între viața de artist și familie, iar de multe ori, programul său este plin cu filmări, concerte sau sesiuni în studio. „Din momentul ăsta nu mai am niciun weekend liber până la sfârșitul anului. Mai am câteva zile libere, în timpul săptămânii, dar care se vor ocupa probabil curând. (…) Eu adorm pe unde apuc, oricând, oriunde. 5 minute acolo, 10 colo”, a declarat soțul Ginei Pistol pentru sursa mai sus-menționată.

Artistul nu poate sta sub nicio formă fără muzică. „Eu am zis că muzica e o manifestare foarte pură a creativității umane și dansul e lăsat cumva de Dumnezeu ca să ne readucă aminte să ne mai jucăm. E foarte interesant.”

Ce proiecte are Smiley pentru această toamnă

Smiley se bucură de un real succes pe plan profesional și are colaborări internaționale despre care momentan nu vrea să dea foarte multe detalii.

„Pentru noi, toamna este foarte aglomerată. Pentru mine și mai aglomerată, pregătesc niște lansări noi, și internaționale, și naționale. Avem niște colaborări internaționale foarte mari, despre care nu pot să vorbesc acum. Pe care le veți afla când vor apărea. Adică după Rita Ora, James Blunt, James Carter, mai urmează niște chestii foarte interesante, poate și mai interesante de atât.

Avem un camp internațional pe care îl organizăm acum în octombrie, la sfârșit de octombrie, cu niște nume foarte mari din industria muzicală mondială. Eu pregătesc un clip acum pentru România la o piesă specială cu un impact emoțional puternic. Și multe altele.

Foarte mulți artiști noi, piese noi, un sezon nou la „Românii au talent”, e în desfășurare „Vocea României”, plecări multe, mai plec în afară, mă mai întorc.”

Gina Pistol nu a vrut să angajeze bonă pentru Josephine

Gina Pistol și Smiley nu au vrut să angajeze o bonă internă pentru fiica lor, ci au preferat să se ocupe singuri de Josephine. Chiar dacă nu au o bonă permanentă, cei doi au ajutorul părinților, dar și ajutorul unei doamne de încredere care stă cu micuța atunci când părinții sunt ocupați cu filmări sau cu diverse proiecte.

Fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce nu a dorit o bonă pentru fiica ei în vârstă de 2 ani. Gina Pistol și-a dorit să fie alături de Josephine în fiecare clipă și să nu piardă niciun moment important cu ea.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută. Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.