Invitată la emisiunea turistică „Star Trips&Tricks”, Lili Sandu ne-a mărturisit că principalul motiv pentru care are o relație atât de strânsă și de frumoasă cu fotomodelul Silviu Țolu este că amândoi sunt pasionați de călătorii.

„Ne-am găsit. Să știi că este foarte important, într-un cuplu, ca partenerii să fie pe aceeași lungime de undă, pentru că se poate întâmpla ca eu să vreau să plec cu rucsacul în spate și să vină jumătatea mea să spună că vrea într-un resort cu all inclusive. Mie îmi place să merg, să văd, să simt. Cu Silviu mă completez extraordinar. Suntem doi gipsy cu rucsacul în spate. Noi ne-am întâlnit la Istanbul și m-a plimbat vreo opt kilometri prin bazar. Era a doua zi după ce ne cunoscusem. El voia să facă poze pe acolo, la cafenele, își notase unde să meargă. M-a cărat peste tot și atunci am zis: «Ăsta e!». Mi-a plăcut că era fix ca mine”, ne-a povestit prezentatoarea emisiunii „Fan Arena” de la Kanal D.

Au în plan o vacanță în Bali

Prima lor vacanță împreună a fost fix cum și-a imaginat-o Lili când se plimbau pe străzile din Istanbul.

„În Cuba a fost prima vacanță. Am vrut să ajung acolo neapărat. Am zburat din New York și am stat la localnici. Prețurile sunt foarte bune la localnici, plus că ei îți și gătesc. Noi am avut norocul să stăm la doi soți, ea fusese dansatoare de salsa și ne-a dus peste tot, m-a învățat să dansez salsa. El era mare fumător de trabuc și am mers în tot felul de locuri unde se făceau trabucuri, pentru că lui Silviu îi place să vadă, să miroasă”, ne-a mai povestit Lili, mărturisindu-ne că în momentul de față numără zilele până vor pleca în următoarea destinație, Bali.

„De ceva vreme, de când avem și vlogul de travel, încercăm să găsim destinații care să ne facă și nouă plăcere, unde nu am mai fost, dar să capteze și atenția oamenilor. Următoarea destinație ar fi undeva în Bali. Eu nu am fost acolo niciodată, el a fost. Tot așa, pe genul rucsac în spate, ne luăm scutere și stăm pe la localnici, ca să simțim locul. Ne-ar trebui vreo trei săptămâni să documentăm cam tot ce se întâmplă”, a mai spus vedeta, la „Star Trips&Tricks”.

