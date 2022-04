Timp de 5 ani, Minodora a avut o relație cu Cătălin Arabu, bărbatul lângă care a cunoscut succesul pe plan muzical. Aceștia s-au despărțit chiar înainte de a face nunta, iar decizia i-a aparținut ei. Minodora a fost invitată la emisiunea online „În Oglindă”, unde a vorbit despre povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de Cătălin Arabu.

„A fost o relație frumoasă, nepotrivire de caracter, efectiv. Dacă ideile nu coincid, nu putem conviețui. Dacă după o perioadă de timp nu vezi viața în același fel, nu e ok. Ne blocam la prea mult. De exemplu, prea multă prietenie cu cutare și cu cutare și cu cutare. Eu sunt omul măsurii și merg pe următoarea idee: în viață trebuie să ai o limită. În orice. Iar el nu prea avea măsură. Și existau disensiuni, discuții”, a spus Minodora, relatează Click!.

După ce relația lor s-a încheiat, cântăreața a aflat că fostul ei partener o înșelase, însă spune că ea nu a simțit niciodată că el ar fi făcut acest lucru. Cătălin Arabu a avut grijă ca fostei sale logodnice să nu îi lipsească nimic.

„Ulterior am aflat că da. Foarte bravo lui și toată aprecierea mea, onest spun treaba asta, pentru că nu am simțit niciodată. Să știi că el pe mine m-a ocrotit, m-a răsfățat foarte tare și nu mi-a lipsit nimic. Fix așa este și soțul meu. Am nevoie întotdeauna de afecțiune și îmi place treaba asta. Cătălin a avut grijă de mine și nu mi-a lipsit nimic”, a mărturisit vedeta.

La un an după ce s-a despărțit de Minodora, Cătălin Arabu s-a căsătorit. Artista a recunoscut că a suferit mult în momentul în care acesta și-a unit destinul cu altă femeie. „Am suferit și când ne-am despărțit, mi-a fost greu și când s-a căsătorit. Au fost 5 ani de zile petrecuți împreună, zi de zi. Dacă ai un animal de companie te obișnuiești cu el, dar cu un suflet de om. Noi eram ca și căsătoriți, am fost logodiți. Da, am suferit”, a spus Minodora.

Minodora s-a despărțit de Cătălin Arabu când l-a cunoscut pe actualul soț

Cătălin Arabu a cerut-o în căsătorie pe Minodora în emisiunea lui Teo Trandafir. Cererea în căsătorie a avut loc în direct, la televizor, iar artista nu se aștepta nicio secundă. Căsătoria nu a avut loc, pentru că artista nu a vrut. „Pentru că n-am vrut eu, simțeam că lipsește ceva. Eu nu sunt adepta divorțului și am simțit că nu va fi căsătoria aceea pe viață. Eu am vrut căsătoria pe viață. Eu am plecat din relație. Nu mi-a fost greu, pentru că a fost cui pe cui. Am dat de Liviu și mi-a fost mai ușor să mă despart de Cătălin. Am fost șmecheră”, a povestit vedeta.

Minodora și Cătălin Arabu s-au despărțit în anul 2005, iar un an mai târziu artistul s-a căsătorit cu Mariana. Nașul cântărețului a fost chiar Silviu Prigoană. Cătălin Arabu a renunțat la viața în România și s-a mutat în Canada, alături de familia lui.

