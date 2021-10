Luna plină din 20 octombrie este Luna pasiunilor, este Luna Berbecului care aprinde cu Focul lui nevoia de aventură, dragoste și împlinire. Dar, ca orice fază de Lună plină, are și un revers. Dacă influența ei pozitivă accentuează iubirea și sentimentul de împlinire, în cuplurile cu probleme vechi poate provoca despărțirea definitivă.

Conjunctura astrală. Ce șanse aduce Luna plină din 20 octombrie

Marile astre ale zodiacului, aflate în mers retrograd aproape toată vara, au revenit deja la mersul direct de la mijlocul lunii octombrie. Saturn, Jupiter și Mercur se află în mers accelerat în aceste zile în care Luna plină ajunge în zodia Berbecului. Soarele se află în Balanță, iar Venus traversează zodia Săgetătorului.

Conjunctura astrală este una deosebită și aduce beneficii tuturor zodiilor. Luna plină din Berbec poate accelera împlinirea unor dorințe sau a unor proiecte majore, poate aduce beneficii materiale, pasiuni noi, iubire și mai ales satisfacții mari în diverse sectoare ale vieții. Este una dintre cele mai generoase faze de Lună plină de peste an.

Luna plină pe axa Balanță – Berbec

Faza de Lună plină se formează în momentul în care Luna se află în opoziție cu Soarele față de Pământ. Pe 20 octombrie, faza de Lună plină se formează pe axa Balanță – Berbec, care formează o legătură cu Luna nouă din Balanță din data de 6 octombrie. Astfel, multe activități, proiecte și planuri începute în preajma datei de 6 octombrie își pot găsi acum rezolvarea și o finalizare satisfăcătoare.

În plus, Luna plină din Berbec se află în semnul Focului, iar Soarele din Balanță se află în semn de Aer. Cele două elemente primordiale, Aer și Foc se combină, se întrepătrund, Focul are nevoie de Aer, iar Aerul folosește beneficiile Focului. De aceea, Luna plină din Berbec din 20 octombrie este una dintre cele mai norocoase și generoase din acest an, mulți dintre noi primind șansele de care au nevoie.

Luna plină din Berbec și sănătatea

Cu o conjunctură astrală atât de bună, Luna plină este favorabilă în această perioadă sănătății. În următoarele zile, datorită semnului de Foc al Berbecului, vom avea un tonus mai bun, vom fi mai activi, mai energici și plini de viață.

Nu trebuie să neglijăm însă calitatea alimentelor pe care le consumăm și trebuie să punem accentul pe fructele roșii și negre de toamnă. Merele, prunele și strugurii negri nu trebuie să ne lipsească din meniul zilnic.

În zilele dominate de Luna plină din Berbec, în perioada 20 – 25 octombrie, trebuie doar să fim atenți să nu grăbim lucrurile și să nu provocăm în jurul nostru accidente prin casă. Riscul de accidente minore este destul de ridicat din cauza influenței de Foc din Berbec. Puțină prudență nu strică!

Vestea bună este că energia Lunii pline din aceste zile este benefică pentru nativii care au avut probleme de sănătate pe perioade mai lungi. Acum au șanse mari să se vindece, să intre în perioada de convalescență și să își refacă energia și resursele organismului.

Cum influențează Luna plină din 20 octombrie fiecare zodie

Berbec

Nativii Berbeci sunt cei mai norocoși, cu Luna plină traversând zodia lor timp de aproape 3 zile, între 20 și 23 octombrie. Este o perioadă de acumulare pentru ei, plină de energie și de vești bune. Este momentul prielnic pentru noi începuturi, pentru proiecte majore care se pot împlini acum mai ușor.

Taur

Zodia Taur este mai puțin influențată de Luna plină din Berbec, dar va avea parte de zile foarte bune pentru sănătate și pentru atmosfera de acasă, din familie. Berbecii se vor bucura de mici satisfacții și împliniri legate de soție, legate de copii sau de părinții lor.

Gemeni

Semn de Aer, Gemenii riscă mici accidente în zilele cât Luna plină de află în Berbec, din 20 până pe 23 octombrie. Dar, dacă sunt foarte atenți, pot evita orice neplăcere. În schimb, influența Lunii pline le aduce mai multă pasiune și poate chiar o iubire nouă celor tineri.

Rac

Nativii Raci vor avea câteva zile foarte bune la serviciu, în afaceri sau în comerț, fiecare unde lucrează. Luna plină le va aduce recunoașterea pentru munca și eforturile lor și le va aduce beneficii materiale mai mari, un bonus, o avansare, o poziție mai sigură în companie.

Leu

Semn de Foc, Leul nu are decât de câștigat cu Luna plină din Berbec, dar va fi și provocat de energia ei puternică. Unii nativi vor declanșa schimbări mari în relația de dragoste și vor culege curând beneficiile, pentru că partenerii lor vor fi încântați de ceea ce primesc.

Fecioară

Nativii Fecioare vor prospera și vor înflori după întâlnirea cu această conjunctură favorabilă. Pentru ei, Soarele din Balanță pune accentul pe latura profesională și le oferă noi șanse să acumuleze mai multă experiență, iar Luna plină le oferă ocazia să câștige mai bine.

Balanță

Luna plină din 20 octombrie, pe axa Balanță – Berbec, este un moment special pentru nativii Balanțe, încărcat cu multe emoții și sentimente contradictorii. Mulți dintre ei vor vedea mai bine latura mai puțin cunoscută a partenerilor lor, dar mulți se vor redescoperi în dragoste, dacă fac un efort să readucă pasiunea în viața lor.

Scorpion

Nativii Scorpioni aflați în căutarea iubirii se vor îndrăgosti cu ușurință în această perioadă și vor descoperi că fericirea ține de lucrurile mărunte. Pasiunea se întoarce în viața Scorpionilor singuri, dacă sunt dispuși să își încerce șansele alături de parteneri noi. Nimeni nu ar trebui să refuze șansa la iubire!

Săgetător

Nativii din zodia Săgetătorului au numai de câștigat de pe urma Lunii pline din Berbec. Oricât ar fi de întunecate aceste nopți, câtă vreme este Lună plină, lumina ei le aduce împliniri noi și în dragoste, și în carieră. Depinde de fiecare pe ce drum vrea să meargă și alături de cine!

Capricorn

Le merge de minune nativilor Capricorni în aceste zile, dominate de Luna plină din 20 octombrie. Influența ei se va extinde până pe 25 – 26 octombrie și vor resimți efectele benefice. Majoritatea nativilor vor beneficia sau vor câștiga mai multă libertate de acțiune, dar și mai multă dragoste.

Vărsător

Fie că vor fi promovați în carieră și se vor ocupa de noi proiecte, fie că se vor debarasa de obligațiile care îi țineau pe loc, Vărsătorii vor ieși în câștig și vor fi mai independenți. Zodia lor, în schimb, poate avea de pierdut după Luna plină, dacă există probleme de cuplu. Se întrevăd discuții neplăcute și despărțiri.

Pești

Se va deschide o cale nouă pentru Pești să scape de o obligație veche și să înceapă o activitate nouă după Luna plină. Adună bani și vor avea un buget mai bun pentru planurile lor. În plan personal, Luna plină poate aduce mai multă dragoste, mai multă liniște și mai multe satisfacții.

