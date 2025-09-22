Ceata lui Bolojenică și politica lor fiscală: guvernarea „ori că-că, ori că-că”

Ce spun sursele oficiale – Guvernul României

Am citit cu interes pagina prin care Guvernul bolojănesc al României dialoghează cu noi și care pare să îl asezoneze pe premier cu caracterizarea de patru vorbe, cinci prostii. 

Mă refer explicit la următoarea postarea de weekend de pe pagina oficială a Guvernului care îl definește pe domnul Bolojan ca pe un reformist ferm, pe principiul statuat de Constantin Tănase: „ori că-că, ori că-că”.

Primul „ori că-că, ori că-că” al domnului Bolojan

Spunea Tănase: „Măi, nu-mi place nicidecât, omul când nu-i hotărât și nu spune momentan, ori ești Stan, ori căpitan”.

Bolojan, ba e Stan, care amenință că își dă demisia, ba e căpitan, care pretinde că înțelegerea lui rurală a economiei, la limita analfabetismului economic, va salva țara. Țineți minte când v-am avertizat în prima zi de guvernare a cetei  bolojenești că, de fapt, nu vorbim despre un guvern de sacrificiu, ci despre o țară sacrificată de ei? Niciuna dintre acțiunile cetei nu mă face să cred, măcar un pic, că m-am înșelat.

Ca și test, am făcut un apel public, sub forma unui „Apel către oamenii de nimic: lăsați-l pe Bolojan să își dea demisia!”. Probabil că este doar o coincidență că primii oameni care au ieșit public în favoarea propășirii lui Bolojan (deci nondemisiei) au fost:

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
  • Turnătorul securității Petrov, care explică că atunci când Bolojan amenință cu demisia „face mult rău țării”. Deci, turnătorul securității Petrov nu vrea să îl lase pe Bolojan să își dea demisia (în ciuda apelului meu)
  • Unul dintre consilierii sicofantului la securitate Manole (din informațiile mele fost fruntaș la oficiosul Partidului Comunist Român – Scânteia), care ne explică, în contextul în care ceata lui Bolojenică insistă că salvarea țării ține de extincția a 13.000 de bugetari din administrația locală, că „dacă țara asta vrea să meargă bine, asta trebuie să facem: trebuie să reducem, nu mult, nu dintr-odată, administrația publică. Să lăsăm mai mult spațiu pentru creșterea sectorului privat”. Deci, prin consilieri de sicofanți, apare un alt filon care susține „nondemisia” lui Bolojan.

Ca fapt divers, am explicat, mai simplu ori mai complex, că o astfel de măsură ar conduce la „economii” de cel mult 0,01% din PIB – o ciozvârtă de aproximativ 60 de milioane de euro, în raport cu deficitul bugetar de 8% din PIB pentru anul acesta.

Ca și concluzie al primului „ori că-că, ori că-că” al Guvernării Bolojan, formulez următoarea opinie, empirică: după apelul meu către oamenii de nimic de a-l lăsa pe Bolojan să își dea demisia au apărut apelurile turnătorului la Securitate Petrov (direct) și sicofantului la securitate Manole (prin consilier), care opinează contrar: nu ar trebui să își dea demisia, că face bine ce face.

Deci, domnul Bolojan se pretinde căpitan, dar, în fapt, e cam Stan – un dirijat de diverse apeluri ale oamenilor (sau apropiați) foștilor sicofanți la Securitate.

Al doilea „ori că-că, ori că-că” al premierului Bolojan

Am rămas stană de piatră când am citit, din surse oficiale (Guvernul României), că domnul Bolojan a declarat următoarele: „fie vom avea mai mulți oameni activi în economie, fie va trebui să punem mai multe taxe pentru cei care muncesc deja”. Este real, acest Stan-Bolojan?

Ideea este că nu e chestiune de „fie”. Deja ceata lui Bolojenică și-a făcut opțiunea: mai multe taxe pentru cei care muncesc deja. Adică, exact ceea ce am argumentat: buzunărirea captivilor, adică a celor care muncesc deja. De evaziunea fiscală și de muncă nu s-a atins nici cu un fir de păr. Mai mult, a ales să numească „al cincilea vicepremier” – responsabil cu reforma instituțiilor statului – un șpăguitor pe termen lung. Șpăguitor care, alături de alții din ceata lui Bolojenică, „regândește” propășirea României.

În concluzie, dintre cele două „ori că-că, ori că-că”, ceata lui Bolojenică l-a ales pe al doilea: să pună mai multe taxe pentru cei care muncesc deja și să protejeze evazioniștii din anticamerele guvernării. Aduc ca argumente: majorarea TVA pentru cei care plătesc deja, majorarea accizelor pentru cei care plătesc deja, taxare suplimentară a pensiilor și, mai ales, inflația de 10%. Toate expresii ale opțiunii „ori că-că” a cetei lui Bolojenică.

Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Al treilea „ori că-că, ori că-că” al premierului Bolojan

Tot Constantin Tănase spunea: „Vrei ca să te pricopsești, umbli-n jur ca să ciupești, ba o sută, ba o mie… numai să nu fii zevzec, dacă furi, furi de la CEC, asta-i lovitură mă, ori că-că, ori că-că…”

Dacă înțelegem prin CEC sistemul bancar de stat, atunci privim atât CEC Bank, cât și EXIMBANK.

Mai țineți minte cum s-a „ori că-că” domnul Bolojan față de fraudele de la EXIMBANK și s-a pronunțat „ori că-că” împotriva sifonării banului public de conducerea băncii? E drept că după rățoială, „dirijorii” lui Bolojan au scos public faptul că nu foarte demult avea și el o sinecură pe mii de euro lunar, de la Eximbank. Rezultatul? Conducerea și pierderile EXIMBANK continuă.

Ba mai mult, ca să dea formă legală acestei pierderi (opinez, fraudă) a statului român, de peste 400 de milioane de euro, dirijata ceată a lui Bolojenică a înființat un „comitet pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Galați

Din modul de fundamentare al comitetului, eu opinez următoarele:

  • Comitetul este pentru a „spăla” frauda statului în ceea ce privește creditarea unei societăți delincvente
  • Comitetul este pentru a se asigura că companiile private fraudate de către acționarii combinatului nu vor primi niciun sfanț din cele peste trei miliarde de lei neîncasate.

În esență, vorbim despre o formă de delincvență financiară subvenționată chiar de stat.  În opinia mea, comitetul are rolul de a „șterge urmele” furtului de la buget prin EXIMBANK, dar pentru a dublu-adânci frauda financiară la buget. De ce comitetul nu se ocupă și de recuperarea datoriilor pe care delincvenții financiari acționari la fostul SIDEX le au către privați? Pentru că guvernarea Bolojan, din cele două opțiuni a ales pe „ori că-că” favorabilă fraudei. Dacă vreți, este rețeta fraudării bugetului prin țeapa „Blue-Air”.

Al patrulea „ori că-că” al cetei lui Bolojan

„Suntem pe ultimele două locuri în Europa în ceea ce privește ponderea populație implicate în economie din totalul populației active”. Haide, bre, nea Ilie, două locuri simultan?

În fapt, România și Italia au cea mai mică rată de ocupare a populației active (între 15 și 64 de ani), deci chiar nu puteam ocupa locurile 26 și 27 simultan în Uniunea Europeană.

Și dacă acest „ori că-că” este îngrijorător, de ce l-ai ales tocmai pe Dragoș Anastasiu vicepremier pentru „reformă” – cel care dădea șpagă pe termen lung ca să nu fiscalizeze, conform legii, forța de muncă?

Al cincilea „ori că-că” al guvernării Bolojan

Din nou, tot la Constantin Tănase: „Toată lumea azi discută, numai chestii de valută, dacă scade leu-i rău, de se urcă-i tămbălău, ce să fac leul bre? Ori că-că, ori că-că”.

Potrivit emisarilor sicofantului securității Manole – care conduce o instituție care a declanșat psihoza de curs menită a-l propulsa ca premier pe domnul „ori că-că”, dacă se depreciază leul, e rău. 

Separat, dacă se întărește, iar e rău, pentru că sicofantul securității Manole ține dobânzile la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, pentru a-și respecta, în opinia mea, mandatul de „ambasador de nădejde al capitalurilor vagaboande”. În final, vom asista și la dobânzi persistente la nivel înalt, care decapitalizează economia, și la depreciere de curs, care iarăși decapitalizează economia.

Ca în criza din 2008-2012, gestionată cu aceiași „ambasadori”.

Al șaselea „ori că-că”

M-am tăvălit pe podea de râs când l-am auzit pe domnul Bolojan că abia așteaptă sectorul privat să îi „absoarbă” pe cei 13.000 de salariați din sectorul public, pe care îi vrea supuși extincției. Ce ne arată datele oficiale?

Datele Eurostat confirmă ceea ce eu v-am spus, din timp: încă din 2024, economia privată nu mai produce locuri de muncă, iar în trimestrul II 2025, tendința s-a accentuat.

Ceata lui Bolojenică și politica lor fiscală: guvernarea „ori că-că, ori că-că”

La 30 iunie 2025, potrivit Eurostat, România are cea mai mică rată a proporției de locuri de muncă care sunt vacante: doar 0,6%, aproape un sfert din media Uniunii Europene. Deci, nu există o cerere semnificativă din partea angajatorilor nesatisfăcută de „oferta” de  forță de muncă de pe piață.

Tot potrivit Eurostat, rata șomajului în România se află la maximul ultimilor ani: 5,8% față de 5,4% în urmă cu 12 luni. Asta înseamnă că persoanele șomere nu își găsesc un loc de muncă.

Și tot potrivit Eurostat, economia a frânat în trimestrul II, cu o creștere economică de numai 0,8%, și asta înainte de majoarea prețului la energie, a accizelor, a TVA-ului, a impozitelor pe proprietate.

Iar toate măsurile „de salvare” luate de ceata lui Bolojenică sunt, în fapt, în sensul RECESIUNII și confiscării puterii de cumpărare a populației.

În concluzie, dintre „ori că-că” și „ori că-că”, dirijatul Bolojan a ales #nimicpentrupopulație.

Privind în perspectivă

Prin acțiuni și inacțiuni, ceata lui Bolojenică și-a definit, în fapt, politica de spoliere a populației și a companiilor românești: „va trebui să punem mai multe taxe pentru cei care muncesc deja”. Punct.

Cu riscul de a mă repeta, deși pare că nu am fost ignorat de foștii turnători ai securității Petrov și Manole – reiterez apelul meu către oamenii de nimic: Lăsați-l pe Bolojan să își dea demisia! Cu cât mai repede, cu atât mai bine. 

Atâta timp cât acțiunile cetei sunt în sensul buzunăririi contribuabililor captivi și al propășirii „capitalurilor vagaboande” fie ele financiare sau evazioniști protejați de delincvența financiară de stat, nu pot întrezări o soluție mai bună pentru guvernarea „ori că-că”.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Credite ipotecare mai mari, după creșterea TVA. La ce ne putem aștepta până la sfârșitul anului?

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
GSP.RO
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Aspen Energy Summit 2025: România găzduiește la București una dintre cele mai importante dezbateri europene despre viitorul energiei
Știri România 14:42
Aspen Energy Summit 2025: România găzduiește la București una dintre cele mai importante dezbateri europene despre viitorul energiei
Sudul țării, falimentat de seceta din 2025: culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90%
Știri România 14:39
Sudul țării, falimentat de seceta din 2025: culturile de porumb și floarea-soarelui sunt distruse în proporție de 80-90%
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Fiica lui Elvis Presley, manipulată de Michael Jackson. Cine face acuzații neașteptate despre mariajul celor doi: „Am fost îngrozită de căsătorie”
Stiri Mondene 14:45
Fiica lui Elvis Presley, manipulată de Michael Jackson. Cine face acuzații neașteptate despre mariajul celor doi: „Am fost îngrozită de căsătorie”
Momentele grele prin care a trecut Marius Niță de la Antena Stars: „Mă trezeam plângând, dar n-am renunțat”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:44
Momentele grele prin care a trecut Marius Niță de la Antena Stars: „Mă trezeam plângând, dar n-am renunțat”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Povestea lui Dennis Politic: sacrificiu, curaj și un vis care continuă
Povestea lui Dennis Politic: sacrificiu, curaj și un vis care continuă
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
ObservatorNews.ro
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
GSP.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
Parteneri
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Mediafax.ro
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani
KanalD.ro
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea