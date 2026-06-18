Dacă Portugalia a reuşit un record negativ şi doar o remiză cu RD Congo (1-1), Anglia a reușit să treacă de Croația (scor 4-2), Harry Kane egalând recordul de goluri deținut de Garry Lineker.

Ambele confruntări, dar şi Argentina – Algeria şi Irak – Norvegia, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-au impus ca lider detaşat de audiență, conducând Antena 1 pe prima poziție în topul audiențelor, atât în prime time, cât şi la nivelul întregii zile.

În intervalul confruntării grupei K, Portugalia – RD Congo, 19.59 – 22.00, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu o cotă de piață de 33,3% şi un rating mediu de 8,4 puncte, urmată de PRO TV, cu 22,7% cotă de piață şi 5,7 puncte de rating.

Ierarhia s-a păstrat şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 25,4% cotă de piaţă şi 8,3 puncte de rating, fiind urmat de PRO TV, cu 18% cotă de piaţă şi 5,9 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21% cotă de piaţă şi 6,6 puncte de rating, urmată de PRO TV, cu 19,6% cotă de piaţă şi 6,2 puncte de rating. În minutul de aur, la 21.58, peste 1,6 milioane de telespectatori se uitau la Antena 1.

Şi partida disputată pe Antena 1 în intervalul 22.59 – 01.01, Anglia – Croația, din grupa L, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 37,2%, urmată de PRO TV, cu 16,2%, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ierarhia s-a păstrat şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 30,8% cotă de piaţă, fiind urmat de PRO TV, cu 11,4% cotă de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 25,3% cotă de piaţă, urmată de PRO TV, cu 13,7% cotă de piaţă. În minutul de aur, la 23.11, peste 1,1 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2,7 puncte de rating și 26,6% cotă de piaţă, în timp ce locul 2, ocupat de PRO TV, ȋnregistra 2 puncte de rating și 19,5% cotă de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de prime time (19.00 – 00.00), cu 6,9 puncte de rating și 30,6% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 4,7 puncte de rating și 20,9% cotă de piață.

Şi partida disputată ȋn intervalul orar 04.00 – 06.00, ȋn care Argentina a ȋntâlnit Algeria, a condus clasamentul audiențelor, cu 43,3% cotă de piață, urmată PRO TV, cu 11,7% cotă de piață, date înregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și la nivelul celorlalte categorii importante de public. Şi meciul Irak – Norvegia, difuzat în intervalul orar 01.01 – 03.01, a fost prima opțiune de vizionare pe toate categoriile de public.

Programul zilelor 8 și 9 de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026

18 iunie, ora 19.00: Cehia – Africa de Sud (Antena 1, AntenaPLAY)

18 iunie, ora 22.00: Elveţia – Bosnia (Antena 1, AntenaPLAY)

19 iunie, ora 01.00: Canada – Qatar (Antena 1, AntenaPLAY)

19 iunie, ora 04.00: Mexic – Coreea de Sud (Antena 1, AntenaPLAY)

19 iunie, ora 22.00: SUA – Australia (Antena 1, AntenaPLAY)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE