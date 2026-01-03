Consultări la Kiev cu consilierii de securitate ai țărilor europene

Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească sâmbătă la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferință a unei echipe americane. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, aproximativ 15 țări și-au confirmat participarea, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO.

Zelenski s-a întâlnit în decembrie cu Donald Trump la Washington pentru a discuta planul american de a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani, dar probleme sensibile, precum cea a teritoriilor, rămân nerezolvate. Moscova și-a exprimat intenția de a „își întări poziția” după ce a acuzat Kievul că a atacat cu drone o reședință a lui Vladimir Putin.

Trupele ruse au cucerit 5.600 km2 de teritoriu ucrainean în 2025, dar iarna a încetinit avansul

În așteptarea progreselor diplomatice, pe teren, forțele ruse au capturat peste 5.600 km2 de teritoriu ucrainean în cursul anului 2025, mai mult decât în anii 2024 și 2023 la un loc, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), două centre de reflecție americane specializate în studiul conflictelor.

În decembrie, Moscova a cucerit 244 km2, cea mai mică creștere lunară din martie, în contextul condițiilor meteorologice de iarnă, dar și-a accelerat ofensiva în Donbas, regiunea estică unde se află principalele apărări ucrainene.

Rusia ocupă în jur de 20% din teritoriul Ucrainei

Armata rusă ocupă aproximativ 19,4% din suprafața Ucrainei, dintre care 0,94% au fost cucerite în cursul ultimului an.

Ca semn al avansării ruse, autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinții lor din aproximativ patruzeci de localități din regiunile Zaporojie (sud) și Dnipropetrovsk (centru-est).

Vladimir Putin Foto: Profimedia

Toată lumea vorbește de un acord de pace iminent, dar realitatea de pe front îi contrazice

În urările sale pentru 2026, Volodimir Zelenski a afirmat că un acord pentru a pune capăt războiului era „gata în proporție de 90%”, avertizând în același timp că restul de 10% vor determina „soarta păcii”, viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămânând unul dintre punctele cheie.

Cu toate acestea, acordul nu este negociat direct, pentru moment, ucrainienii și rușii purtând discuții cu americanii. Iar adoptarea ultimei sale versiuni de către Moscova pare improbabilă, deoarece renunță la unele dintre revendicările sale cheie.

Vladimir Putin a repetat în ultimele săptămâni că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „pe cale militară” dacă negocierile vor eșua și a salutat recentele victorii ale armatei sale pe front. „Credem în voi și în victoria noastră.”, le-a transmis Putin rușilor în discursul său de Anul Nou.

Șeful spionajului ucrainean, numit șef de cabinet al președintelui Zelenski

Zelenski l-a ales vineri pe șeful serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, pentru a conduce cabinetul său, unul dintre cele mai importante posturi din țară.

Departe de profilul predecesorului său, Andriï Iermak, căzut în dizgrație din cauza unui scandal de corupție, Budanov este un militar de carieră cunoscut pentru operațiunile sale îndrăznețe împotriva Rusiei și disprețuit de Moscova, care îl califică drept „terorist”.

Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov noul său șef de stat major Foto: Hepta

Zelenski a anunțat, de asemenea, intenția sa de a-l înlocui pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal, numit în funcție cu mai puțin de un an în urmă, în iulie 2025, cu ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, un nou venit în politică, în vârstă de doar 34 de ani.

Președintele ucrainean nu a explicat decizia sa, indicând doar că „Mihaïlo este foarte implicat în problemele legate de drone și lucrează foarte eficient” în ministerul său.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de bombardamente ucrainene și rusești

Joi, Rusia a acuzat armata ucraineană că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone pe teritoriul ocupat din regiunea sudică Herson, ucigând 28 de civili, dintre care doi copii, într-o cafenea și un hotel.

Kievul a asigurat, la rândul său, că a vizat o adunare militară.

Vineri, Rusia a lovit centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, ucigând un copil de trei ani și rănind 19 persoane, potrivit autorităților locale.

Un jurnalist AFP din Harkov a putut vedea la fața locului o stradă acoperită de moloz și resturi din care încă mai ieșeau flăcări, precum și clădiri cu geamurile complet sparte.

Ministerul rus al Apărării a negat, asigurând că „nu a planificat și nu a efectuat atacuri cu rachete sau mijloace de distrugere aeriană în limitele orașului” Harkov.

Potrivit lui Zelenski, reuniunea de sâmbătă cu europenii și americanii are ca scop, în special, discutarea „garanțiilor de securitate” pe care aliații Ucrainei le pot oferi. De asemenea, marți este prevăzută o întâlnire la nivel înalt cu liderii occidentali în Franța.

Generaul american Ben Hodges Foto: Hepta

Mai poate susține Rusia războiul și dincolo de 2026? Un fost comandant american spune că nu

Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, respinge atât strategia de negociere a președintelui american Donald Trump, cât și ideea unei victorii rusești, subliniind în același timp importanța decisivă a Europei, relatează site-ul polonez Onet, parte a grupului Ringier.

Potrivit lui, conflictul se va încheia doar în momentul în care Vladimir Putin va înțelege că nu poate obține victoria. „Războiul se va termina numai atunci când Putin va realiza că nu îl poate câștiga”, afirmă Hodges într-un interviu pentru Bild.

În opinia sa, după 11 ani de conflict – început în 2014 – Rusia se află într-o situație dificilă. „După mai bine de un deceniu, Rusia controlează doar aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, iar economia sa se confruntă cu probleme serioase. De aceea, nu cred că ucrainenii ar accepta un acord.

Hodges subliniază și rolul esențial al presiunii economice asupra Rusiei. El susține că Occidentul ar trebui să oprească navele așa-numitei „flote din umbră”, care transportă petrol rusesc prin Marea Baltică, pe lângă opt state europene, către India și China. „Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia nu va mai putea susține războiul dincolo de sfârșitul acestui an”, afirmă Ben Hodges.

Șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, spune Dmitri Kuleba Foto: Hepta

Ce șanse sunt ca războiul să se încheie în 2026

Vladimir Putin ar putea accepta încheierea războiului doar în momentul în care va înțelege că obiectivul strategic al Rusiei – readucerea Ucrainei sub controlul Moscovei – este imposibil de realizat, avertizează fostul ministru ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba.

Într-un interviu citat de UNIAN, acesta susține că un armistițiu este puțin probabil înainte de finalul iernii, în condițiile în care Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice și orașelor ucrainene pentru a slăbi voința de rezistență a populației și pentru a obține câștiguri suplimentare pe front înainte de reluarea discuțiilor de pace.

Totuși, el este sceptic în privința faptului că Putin ar fi dispus să accepte această realitate în 2026. „Șansele unui armistițiu înainte de sfârșitul iernii sunt zero, iar după iarnă sunt mici, dar există. De asemenea, evaluez șansele de a încheia războiul în ansamblu în 2026 ca fiind zero”, a concluzionat Kuleba.