Consultări la Kiev cu consilierii de securitate ai țărilor europene

Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească sâmbătă la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferință a unei echipe americane. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, aproximativ 15 țări și-au confirmat participarea, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO.

Zelenski s-a întâlnit în decembrie cu Donald Trump la Washington pentru a discuta planul american de a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani, dar probleme sensibile, precum cea a teritoriilor, rămân nerezolvate. Moscova și-a exprimat intenția de a „își întări poziția” după ce a acuzat Kievul că a atacat cu drone o reședință a lui Vladimir Putin.

Trupele ruse au cucerit 5.600 km2 de teritoriu ucrainean în 2025, dar iarna a încetinit avansul

În așteptarea progreselor diplomatice, pe teren, forțele ruse au capturat peste 5.600 km2 de teritoriu ucrainean în cursul anului 2025, mai mult decât în anii 2024 și 2023 la un loc, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP), două centre de reflecție americane specializate în studiul conflictelor.

În decembrie, Moscova a cucerit 244 km2, cea mai mică creștere lunară din martie, în contextul condițiilor meteorologice de iarnă, dar și-a accelerat ofensiva în Donbas, regiunea estică unde se află principalele apărări ucrainene.

Rusia ocupă în jur de 20% din teritoriul Ucrainei

Armata rusă ocupă aproximativ 19,4% din suprafața Ucrainei, dintre care 0,94% au fost cucerite în cursul ultimului an.

Ca semn al avansării ruse, autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii împreună cu părinții lor din aproximativ patruzeci de localități din regiunile Zaporojie (sud) și Dnipropetrovsk (centru-est).

Vladimir Putin, la „Linia directă” Foto: Profimedia
Vladimir Putin Foto: Profimedia

Toată lumea vorbește de un acord de pace iminent, dar realitatea de pe front îi contrazice

În urările sale pentru 2026, Volodimir Zelenski a afirmat că un acord pentru a pune capăt războiului era „gata în proporție de 90%”, avertizând în același timp că restul de 10% vor determina „soarta păcii”, viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămânând unul dintre punctele cheie.

Cu toate acestea, acordul nu este negociat direct, pentru moment, ucrainienii și rușii purtând discuții cu americanii. Iar adoptarea ultimei sale versiuni de către Moscova pare improbabilă, deoarece renunță la unele dintre revendicările sale cheie.

Vladimir Putin a repetat în ultimele săptămâni că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „pe cale militară” dacă negocierile vor eșua și a salutat recentele victorii ale armatei sale pe front. „Credem în voi și în victoria noastră.”, le-a transmis Putin rușilor în discursul său de Anul Nou.

Șeful spionajului ucrainean, numit șef de cabinet al președintelui Zelenski

Zelenski l-a ales vineri pe șeful serviciilor militare de informații, Kirilo Budanov, pentru a conduce cabinetul său, unul dintre cele mai importante posturi din țară.

Departe de profilul predecesorului său, Andriï Iermak, căzut în dizgrație din cauza unui scandal de corupție, Budanov este un militar de carieră cunoscut pentru operațiunile sale îndrăznețe împotriva Rusiei și disprețuit de Moscova, care îl califică drept „terorist”.

Șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU), Kyrylo Budanov, participă la prezentarea cărții „Kilometri 2024” la librăria Sens din Kiev, Ucraina, pe 22 octombrie 2025.
Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov noul său șef de stat major Foto: Hepta

Zelenski a anunțat, de asemenea, intenția sa de a-l înlocui pe actualul ministru al Apărării, Denis Șmigal, numit în funcție cu mai puțin de un an în urmă, în iulie 2025, cu ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, un nou venit în politică, în vârstă de doar 34 de ani.

Președintele ucrainean nu a explicat decizia sa, indicând doar că „Mihaïlo este foarte implicat în problemele legate de drone și lucrează foarte eficient” în ministerul său.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de bombardamente ucrainene și rusești

Joi, Rusia a acuzat armata ucraineană că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone pe teritoriul ocupat din regiunea sudică Herson, ucigând 28 de civili, dintre care doi copii, într-o cafenea și un hotel.

Kievul a asigurat, la rândul său, că a vizat o adunare militară.

Vineri, Rusia a lovit centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, ucigând un copil de trei ani și rănind 19 persoane, potrivit autorităților locale.

Un jurnalist AFP din Harkov a putut vedea la fața locului o stradă acoperită de moloz și resturi din care încă mai ieșeau flăcări, precum și clădiri cu geamurile complet sparte.

Ministerul rus al Apărării a negat, asigurând că „nu a planificat și nu a efectuat atacuri cu rachete sau mijloace de distrugere aeriană în limitele orașului” Harkov.

Potrivit lui Zelenski, reuniunea de sâmbătă cu europenii și americanii are ca scop, în special, discutarea „garanțiilor de securitate” pe care aliații Ucrainei le pot oferi. De asemenea, marți este prevăzută o întâlnire la nivel înalt cu liderii occidentali în Franța.

Generalul american Ben Hodges vorbește în timpul unei conferințe de presă susținută la Liov, în Ucraina, 12 ianuarie 2017
Generaul american Ben Hodges Foto: Hepta

Mai poate susține Rusia războiul și dincolo de 2026? Un fost comandant american spune că nu

Fostul comandant al Forțelor Armate ale SUA în Europa, generalul Ben Hodges, respinge atât strategia de negociere a președintelui american Donald Trump, cât și ideea unei victorii rusești, subliniind în același timp importanța decisivă a Europei, relatează site-ul polonez Onet, parte a grupului Ringier.

Potrivit lui, conflictul se va încheia doar în momentul în care Vladimir Putin va înțelege că nu poate obține victoria. „Războiul se va termina numai atunci când Putin va realiza că nu îl poate câștiga”, afirmă Hodges într-un interviu pentru Bild.

În opinia sa, după 11 ani de conflict – început în 2014 – Rusia se află într-o situație dificilă. „După mai bine de un deceniu, Rusia controlează doar aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, iar economia sa se confruntă cu probleme serioase. De aceea, nu cred că ucrainenii ar accepta un acord.

Hodges subliniază și rolul esențial al presiunii economice asupra Rusiei. El susține că Occidentul ar trebui să oprească navele așa-numitei „flote din umbră”, care transportă petrol rusesc prin Marea Baltică, pe lângă opt state europene, către India și China. „Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia nu va mai putea susține războiul dincolo de sfârșitul acestui an”, afirmă Ben Hodges.

Dmitro Kuleba, fost ministru de externe al Ucrainei, îmbrăcat într-un costum gri, gesticulează
Șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt „zero”, spune Dmitri Kuleba Foto: Hepta

Ce șanse sunt ca războiul să se încheie în 2026

Vladimir Putin ar putea accepta încheierea războiului doar în momentul în care va înțelege că obiectivul strategic al Rusiei – readucerea Ucrainei sub controlul Moscovei – este imposibil de realizat, avertizează fostul ministru ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba.

Într-un interviu citat de UNIAN, acesta susține că un armistițiu este puțin probabil înainte de finalul iernii, în condițiile în care Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice și orașelor ucrainene pentru a slăbi voința de rezistență a populației și pentru a obține câștiguri suplimentare pe front înainte de reluarea discuțiilor de pace.

Totuși, el este sceptic în privința faptului că Putin ar fi dispus să accepte această realitate în 2026. „Șansele unui armistițiu înainte de sfârșitul iernii sunt zero, iar după iarnă sunt mici, dar există. De asemenea, evaluez șansele de a încheia războiul în ansamblu în 2026 ca fiind zero”, a concluzionat Kuleba.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare din Venezuela - CBC / Cel mai mare complex militar, în flăcări / Maduro decretează starea de urgență și face apel la „mobilizare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cum răspunde un avocat la întrebarea „De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu?”
Știri România 09:59
Cum răspunde un avocat la întrebarea „De ce trebuie să plătesc impozit pe ceva ce este al meu?”
Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Știri România 08:04
Un șofer român de Bolt a spus câți bani a câștigat în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi”
Parteneri
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Adevarul.ro
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
Fanatik.ro
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Claudia Pătrășcanu reacționează după ce s-a spus că a petrecut Revelionul cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Se aflau toți trei în Dubai
Stiri Mondene 09:51
Claudia Pătrășcanu reacționează după ce s-a spus că a petrecut Revelionul cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Se aflau toți trei în Dubai
Imagini noi cu Deea Maxer și iubitul Constantin Cataramă. Au petrecut Crăciunul și Revelionul alături de copiii lor
Stiri Mondene 09:31
Imagini noi cu Deea Maxer și iubitul Constantin Cataramă. Au petrecut Crăciunul și Revelionul alături de copiii lor
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
ObservatorNews.ro
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026