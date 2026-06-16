Primăria Pantelimon obligată să creeze drum de acces public

Este și cazul Primăriei Pantelimon care a fost obligată recent de Tribunalul Ilfov să adopte o hotărâre de consiliu local pentru construirea unui drum de acces provizoriu, după ce lucrările la Autostrada de Centură București Nord au lăsat mai multe familii fără posibilitatea de a ajunge la propriile locuințe. Decizia instanței vine ca urmare a unui proces inițiat în 2025, care a culminat pe 5 iunie 2026, cu o hotărâre executorie.

„Deși se presupune că există un studiu de fezabilitate atunci când se demarează o lucrare de asemenea amploare, mai multe familii – aproximativ zece – au rămas fără acces la propriile case ca urmare a proiectului centurii Bucureștiului. Tribunalul București respinsese inițial ordonanța prezidențială, însă Curtea de Apel a oferit indicații clare, iar Tribunalul a fost nevoit să admită acțiunea”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

În această localitate din județul Ilfov, cele 10 familii au rămas izolate, fără niciun drum practicabil spre locuințele lor, din cauza lucrărilor majore la magistrala CFR 800 și desființării barierei TN, care reprezenta o rută esențială.

În urma hotărârii Tribunalului Ilfov din 5 iunie, UAT Pantelimon este obligată să demareze procedura de emitere a unei hotărâri de consiliu local pentru construirea unui drum provizoriu, care să asigure legătura între strada Gara Pasărea nr. 7 și drumul public DJ 301B.

„Admite în parte cererea de ordonanţă preşedinţială. Obligă pârâta UAT Pantelimon, prin primar, să demareze procedura emiterii unei hotărâri de către Consiliul Local Pantelimon prin care să se dispună măsuri privind crearea unui drum de acces rutier provizoriu, care să asigure legatura între str. Gara Pasărea nr. 7 şi drumul public DJ 301B şi obligă pârâta, în limitele legale de competenţă teritorială, la amenajarea efectivă a căii de acces rutier provizorie. Executorie şi vremelnică până la soluţionarea dosarului nr.1621/93/2025 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel, în termen de 5 zile de la pronunţare”, se arată în hotărârea Tribunalului Ilfov, din 5 iunie.

Hotărârea este executorie, dar nu este definitivă!

„Primăria poate fi obligată să creeze un drum de acces doar dacă terenul este înfundat (fără ieșire la o cale publică) și dacă drumul existent nu poate fi amenajat prin înțelegere amiabilă cu vecinii (drept de servitute). Am câștigat ordonanța președințială unde practic primăria tăia dreptul cetățenilor la drumul public și i-am obligat să redea accesul la drumul public prin emiterea unei hotărâri de către Consiliul Local”, a mai spus avocatul.

Situația din Pantelimon: Cum s-a ajuns în instanță?

În cazul locuitorilor din strada Gara Pasărea din Pantelimon, problema a apărut când drumul DE 144, care conecta proprietățile lor cu drumul public DJ 301B, a fost blocat din cauza lucrărilor la magistrala CFR 800. Noul drum relocat pe sub Pasajul CF 800 permite doar trecerea pietonilor, fiind impracticabil pentru autoturisme și susceptibil la inundații în timpul ploilor abundente. Desființarea barierei TN a agravat situația, lăsând locuitorii fără acces rutier la oraș.

Pentru a soluționa această problemă, avocatul Adrian Cuculis a inițiat o acțiune în instanță, cerând emiterea unei ordonanțe prezidențiale. În cadrul procesului, instanța a dispus expertizarea blocajului, iar Tribunalul Ilfov a decis că autoritățile locale trebuie să creeze un drum de acces rutier provizoriu.

Accesul la un drum public este garantat prin lege

Pe portalul indrumari-juridice.eu, administrat de Cuculis&Asociații, sunt detaliați pașii legali prin care cetățenii pot obliga primăriile să creeze drumuri de acces în situații urgente, precum cea întâlnită la Pantelimon.

Accesul la un drum public este un drept garantat prin Codul Civil.

„În principal accesul la drumul public este garantat de către legea de drept substanțial și anume de codul civil. Mai mult decât atât prin legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului, Codul Civil (servitute de trecere) și principiul general al accesibilității terenurilor toate duc către ideea că nu poți sub nicio formă să blochezi, să anulezi sau să nu întreții în condiții optime drumul de acces, calea publică către un teren, imobil sau casa a unei persoane fizice. Atâta vreme cât primăria, UAT-ul, prin PUZ a stabilit ca o anumită parte a unei comune, oraș șamd, trebuie să fie inclusă în zona de intravilan, o dată cu acest aspect este OBLIGATĂ să creeze și drumuri publice asfaltate și cu utilități către acestea”, mai explică avocatul Cuculis.

Procedura legală pentru obligarea primăriei

Conform explicațiilor oferite de avocatul Cuculis, cetățenii care se confruntă cu probleme similare trebuie să urmeze trei pași principali:

  • Notificarea scrisă a primăriei – Cetățenii trebuie să solicite oficial autorităților locale să asigure accesul la drumul public.
  • Plângerea prealabilă obligatorie – O notificare oficială este esențială înainte ca problema să fie adusă în fața instanței.
  • Acțiunea în instanță – Dacă primăria nu răspunde favorabil, se poate cere emiterea unei ordonanțe prezidențiale pentru obligarea autorităților să creeze drumul de acces.

Conform Cuculis&Asociații, procesul de obligare a primăriei prin ordonanță prezidențială poate dura două luni, așa cum s-a întâmplat în cazul Pantelimon. Costurile includ taxe judiciare și onorariul avocatului, iar succesul depinde de dovada blocării accesului, cum ar fi fotografii, expertize sau declarații ale martorilor.

„Așa cum am procedat și noi, pentru a putea obține un răspuns favorabil din partea instanței de judecată este necesar să faceți dovada blocării drumului sau ieșirii către drumul public. Spre exemplu, în acest dosar unde am obligat primăria să ia măsuri cu privire la deschiderea către drumul public a imobilelor ce erau blocate cu ieșirile către drumul public, s-a dispus expertizarea”, a mai subliniat avocatul Adrian Cuculis.

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