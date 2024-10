Explozia rezervorului de combustibil a provocat un incendiu masiv, care a rănit alte cinci persoane.

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a declarat pe Telegram că a preluat personal controlul asupra situației.

Gas station caught fire and blew up in Chechnya. Close call for the person recording. pic.twitter.com/9aSZRLA5dd — Preston Stewart (@prestonstew_) October 12, 2024

„Cei responsabili pentru explozie vor fi aduși în fața justiției”, a scris el, fără a oferi detalii suplimentare.

Explozii similare au avut loc și în Dagestan, regiunea vecină, unde 13 persoane au murit în luna septembrie 2024 și alte 35 de persoane în august 2023.

Capitala cecenă Groznîi se află la aproximativ 1.500 de kilometri sud de capitala Moscova.

Autoritățile regionale au declarat că motivul pentru care s-a petrecut explozia este încă necunoscut, dar a fost deschisă o anchetă penală.

Chechnya, Grozny



Explosion of a fuel tank at a gas station.



The SHOT publication writes that "during the last inspection in 2021, Rostekhnadzor found nine violations at the Lider gas station. Among them were the lack of automatic leak monitoring and detection equipment, the… pic.twitter.com/WzbzEu0OKA — John Spectator (@johnspectator) October 12, 2024

Recomandări Un profesor universitar din Sibiu e acuzat de mai multe forme de abuz asupra studenților. Reacția Universității

Publicația rusă Shot a scris pe Telegram că în timpul ultimei inspecții din 2021, Rostekhnadzor a constatat nouă încălcări de protocol la stația de benzină Lider.

Printre acestea se numărau lipsa echipamentelor automate de monitorizare și detectare a scurgerilor, lipsa unei supape de reținere pe conducta de evacuare, iar dispozitivele de golire și umplere funcționau în condiții nesigure.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News