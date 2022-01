Potrivit lui Dacian Cioloș, președinte USR, formațiunea „a dus acest proiect de la început și până la final” și proiectul își propune „transparență deplină în monitorizarea acestui program crucial pentru modernizarea României”.

Cristian Ghinea, coordonator politici publice USR, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, care a coordonat elaborarea PNRR, a subliniat faptul că lansarea acestei platforme reprezintă modalitatea USR de a rămâne alături de acest proiect de țară.

PNRR este acum un șantier în organizare. Jaloanele stabilite pentru 31 decembrie erau măsuri de organizare a șantierului. Considerăm că, din cele 21 de jaloane, 13 sunt îndeplinite complet, restul sunt în întârziere sau sunt îndeplinite formal, însă defectuos. Cristian Ghinea:

Odată cu platforma online, a fost publicat și primul raport de analiză: „Buletin de Sănătate PNRR No.1/2022. Prima tranșă de jaloane PNRR – Ce se schimbă, dincolo de bifat?”.

Concluziile principale arată că, din cele 21 de jaloane și ținte care au avut ca termen limită 31 decembrie 2021, situația în acest moment este următoarea:

13 sunt îndeplinite în mod real pe formă și pe fond (fiind marcate pe website cu culoarea verde)

patru sunt în implementare, guvernul având măsuri în derulare care pot conduce la îndeplinirea la timp. Comisia Europeană nu a ridicat semnale de alarmă cu privire la riscul de implementare (culoarea galben)

două sunt întârziate sau cu risc de a depăși termenul prevăzut (culoarea portocaliu)

două sunt blocate. Măsurile propuse/adoptate de guvern nu sunt adecvate/suficiente sau nu respectă cerințele din PNRR (culoarea roșu).

Aproape 30 de miliarde de euro, bani europeni

Prin PNRR, țara noastră va primi în total 29,2 miliarde de euro de la Comisia Europeană, adică 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, dacă îndeplinește condițiile, adică finalizarea jaloanelor trasate.

„Fiecare stat membru poate să trimită două cereri de plată pe an. Comisia are obligația să le evalueze în două luni. Când România consideră că a mai făcut o tranșă de jaloane, trimite cerere de plată la Bruxelles. Banii nu se blochează, România nu mai este eligibilă pentru o nouă tranșă dacă nu are aceste jaloane”, a spus fostul ministru USR al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

Comisia Europeană a transferat deja, pe 2 decembrie, 1,8 miliarde de euro sub formă de prefinanțare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate țării noastre, aceasta fiind prima tranșă de bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Citeşte şi:

CTP, după ce Djokovic a primit viza: Dacă va juca la Australian Open nevaccinat, este o victorie a antivacciniștilor

Novak Djokovic a câștigat în instanță dreptul de a rămâne în Australia. Autoritățile pot însă să-i anuleze iar viza

Cine sunt cei doi liberali luați în calcul pentru funcţia de ministru al Digitalizării, după demisia lui Florin Roman

PARTENERI - GSP.RO Moment jenant după finala Simona Halep - Veronika Kudermetova: „Vreau să îi mulțumesc soțului, care a plecat ..”

Playtech.ro BOMBĂ! Cum arată orașul construit de Gigi Becali în centrul României: ‘Nu vor intra femeile’

Observatornews.ro Un infractor sexual, care a răpit din patul ei şi apoi ucis o fetiţă de patru anişori, a fost arestat după aproape 40 de ani, în SUA

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2022. Gemenii ar fi bine să domolească, atât cât pot, dorința de a provoca anumite conflicte

Știrileprotv.ro FOTO E oficial! Cine sunt cei 12 Războinici de la Survivor România

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Ce a spus Djokovic când a fost întrebat dacă e vaccinat. Jucătorul i-a recunoscut unui vameş, în premieră