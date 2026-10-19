O mașină a rupt gardul aeroportului din Leipzig, chiar în dreptul avioanelor de marfă rusești imobilizate acolo din 2022

Un alt incident a avut loc pe aeroportul din Leipzig în urma tentativei de atac cu drone de la începutul lunii august, relatează Blick.ch, parte a trustului Ringier.

O gaură a fost descoperită sâmbătă, în jurul orei 23:00, în gardul aeroportului. Prin urmare, autoritățile au suspendat operațiunile de zbor din partea de nord a aeroportului, iar zona a fost inspectată de poliție.

Incidentul, produs în apropierea a trei avioane rusești blocate la sol

Poliția consideră „cu un grad ridicat de probabilitate” că gardul a fost rupt de o mașină care a intrat în viteză pe terenul aeroportului.

Incidentul s-a produs în apropierea a trei avioane rusești de marfă care sunt imobilizate acolo de la declanșarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

Acest incident vine după cel de la începutul lunii august, când cel puțin două drone au vizat avioane ucrainene de marfă.

Rusia a orchestrat deja un sabotaj pe aeroportul din Leipzig

Ministrul de Interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a acuzat oficial Rusia în baza rezultatelor anchetei efectuate de poliție și serviciile de informații, în timp ce NATO a subliniat că „dovezile sunt clare”.