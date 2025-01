Românca și-a început confesiunea cu un mesaj pentru șoferii livratori din Irlanda: „Aveți foarte mare grijă să nu vă lăsați lucruri personale în mașină sau, cel puțin, să le ascundeți sub scaun sau pe sus, pe undeva. Nu le lăsați la vedere”.

În ziua de Revelion, la 31 decembrie 2024, tânăra a avut parte de un incident neplăcut, în timp ce muncea.

„Eram la muncă, am parcat mașina și am deschis în spate ca să-mi iau coletele să livrez într-un shopping center. În momentul în care am intrat în shopping center, a strigat cel de la securitate la mine că mi-a fost furat ceva din mașină”, a mărturisit Crina.

„Am crezut că se rezolvă așa”

În primă fază, ea s-a gândit că i-a fost furat un colet, însă avea să descopere că a rămas fără ghiozdan.

„Aveam portofelul cu toate cardurile, permisul de conducere, buletinul, pe care abia mi-l făcusem, bani, un card cadou primit de Crăciun, cheile de la casă, cheile de la mașină, căștile și alte lucruri nu foarte importante”, a spus ea.

Crina a precizat că putea să vadă locul în care se află căștile, fiind vorba de „niște airpods-uri”. Astfel, ea a alertat poliția, însă „nu a venit nimeni timp de o oră la shopping center”. Văzând că oamenii legii nu-și fac apariția, șoferița română a decis să se ducă la secție și să „mergem după oamenii ăștia. Am crezut că e ca în filme și se rezolvă așa”.

Povestea continuă de la poliție.

„Am stat acolo vreo 40 de minute să aștept să mă bage cineva în seamă, pentru că durează foarte mult. Îmi ia polițistul declarația, spun tot ce s-a întâmplat, cum arată ghiozdanul, toate detaliile și îi arăt că am locația căștilor și să mergem acolo”, a mai explicat ea.

„Poliția nu face absolut nimic”

Conform relatării sale, polițistul i-a precizat că „nu se poate lua după locația căștilor”, pentru că nu este precisă, însă ea este de altă părere.

Între timp, bateria căștilor s-a descărcat „și nu mai arată exact”, însă din momentul în care a rămas fără aceste accesorii, ea a precizat că locația nu s-a schimbat.

„Este o locație foarte rău famată. Băiatul care mi-a furat ghiozdanul este o persoană fără casă, care cu asta se ocupă. Îl știu și cum îl cheamă”, a mai afirmat ea, menționând și că făptașul a fost surprins de camerele de supraveghere.

În final, șoferița a mărturisit și că este conștientă de faptul că nu poate recupera „absolut nimic”, adăugând și că „poliția nu face absolut nimic”.

