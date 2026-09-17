O scenă neașteptată a atras atenția la Strasbourg, la începutul discursului oficial susținut de premierul Canadei în fața plenului Parlamentului European. Mark Carney s-a oprit pentru câteva secunde și a chicotit la microfon înainte de a adresa primele cuvinte oficiale, stârnind reacții rapide din partea eurodeputaților prezenți în sală.

„Canada și UE sunt fiecare puternice”

Prim-ministrul canadian Mark Carney și-a început discursul cu chicoteli atunci când s-a adresat în plenul Parlamentului European. Reacția acestuia a venit după scandarea cuiva din sală: „USA, USA”.

Nu este clar cine a inițiat scandarea sau care a fost motivul din spatele acesteia. De când a devenit prim-ministru în martie 2025, Carney a adoptat o poziție fermă față de președintele Donald Trump în chestiuni precum comerțul, relatează BBC.

Trecând rapid peste acest moment, liderul canadian a subliniat că securitatea economică și stabilitatea democratică depind direct de consolidarea parteneriatului dintre continentul european și cel nord-american.

În intervenția sa, Carney a insistat asupra fapului că Europa și Canada sunt considerabil mai puternice împreună în fața provocărilor globale actuale, punctând necesitatea intensificării schimburilor comerciale și a colaborării în domeniul energiei verzi.

Ce i-a transmis șefei CE

Mark Carney a declarat joi, în plenul Parlamentului European, că țara sa salută ambiția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a invita Canada să devină membru asociat al UE.

„Nu suntem aliați de vreme bună. Nu urmărim acorduri de sumă zero. Angajamentul nostru pentru statul de drept, apărarea noastră a demnității umane, libertății individuale și a democrației împărtășesc aceleași rădăcini adânci, aceeași dedicare de neclintit”, a afirmat premierul canadian în plenul PE, unde a fost foarte bine primit de eurodeputați, potrivit Agerpres.

Carney a continuat spunând: „Canada și UE sunt fiecare puternice. Canada și Europa sunt chiar mai puternice împreună”.

Totodată, el a adăugat că „instituțiile pe care le-am moștenit sunt organizate de geografie. Capabilitățile strategice de care avem nevoie sunt organizate de scopul lor. Ne putem alia prin scop, dacă suntem îndrăzneți și chibzuiți. Nu trebuie să fim intimidați de amploarea acestei sarcini”, a pledat el.

Canada a primit propunerea să devină primul stat „membru asociat” al UE

Preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a propus miercuri Canadei să devină primul stat „membru asociat” al Uniunii Europene (UE) - o propunere aplaudată îndelung de către eurodeputaţi, relatează AFP.

„Vrem să ridicăm relaţiile cu Canada la cel mai înalt nivel posibil (...). Aş vrea, astfel, să acţionez împreună cu dumneavoastră astfel încât Canada să devină primul stat membru asociat la UE”, i-a spus von der Leyen premierului canadian Mark Carney, invitat în Parlamentul European (PE), la Strasbourg, cu ocazia discursului despre starea Uniunii.

Șefa Comisiei Europene a propus totodată ca această ţară nord-americană să facă parte dintr-un viitor organism numit Consiliul European de Securitate.

Mark Carney este primul lider de stat din afara UE care a asistat la discursul despre Starea Uniunii. Canada, care se află în plin război comercial cu SUA lui Donald Trump, caută noi parteneriate. La rândul său, UE, ale cărei relaţii cu SUA sunt la fel de agitate, este în căutarea unui sprijin al strategiei sale de reechilibrare între cele două superputeri, China şi Statele Unite.