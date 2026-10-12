Cercetătorii Robert Hall și Michael Woodford au câștigat Premiul Nobel pentru Economie, pentru activitatea privind stabilizarea macroeconomică

Premiul Nobel pentru Economie 2026 a fost acordat americanilor Robert E. Hall și Michael Woodford, în semn de recunoaștere a contribuțiilor lor fundamentale la înțelegerea stabilizării macroeconomice prin prisma microeconomiei. Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat marți câștigătorii, subliniind că munca lor a generat o schimbare de paradigmă în teoria politicii economice.

Potrivit publicației The Guardian, Woodford era deja considerat favorit pentru acest premiu, datorită contribuțiilor sale la dezvoltarea conceptului de „îndrumări prospective” în politica monetară.

Cercetări inovatoare în politica de stabilizare

Hall și Woodford au fost premiați pentru dezvoltarea așa-numitei „noi paradigme keynesiene”, care oferă modele economice bazate pe microfundații - analiza deciziilor individuale ale gospodăriilor și firmelor.

„Cercetările lor ne-au făcut mai bine echipați pentru a gestiona recesiunile economice”, a declarat Academia Regală Suedeză de Științe. Aceasta a adăugat că modelele economice ale celor doi laureați au permis implementarea unor politici fiscale și monetare mai eficiente pentru reducerea fluctuațiilor economice.

Munca lor se bazează pe teoriile economistului britanic John Maynard Keynes, care a demonstrat cum factorii de decizie politică pot stimula cererea economică în perioadele de recesiune sau o pot tempera în momente de supraîncălzire economică. Totuși, Hall și Woodford au rafinat aceste idei, arătând că modelele economice trebuie să pornească de la comportamentul individual al actorilor economici, nu doar de la variabile macroeconomice generale.

Contribuții recunoscute la nivel global

David Pendlebury, șeful departamentului de analiză a cercetării la Clarivate, a subliniat că premiul este „cu siguranță meritat”. „Munca lor a modelat fundamental gândirea modernă despre stabilizarea economică, productivitate și rolul politicii monetare”, a declarat Pendlebury.

Impactul politicilor monetare și divizarea apei dulci-sărate

Michael Woodford, profesor la Universitatea Columbia, este recunoscut drept unul dintre arhitecții conceptului de „îndrumări prospective” („forward guidance”), prin care băncile centrale influențează așteptările economice ale publicului nu doar prin modificarea ratelor dobânzilor, ci și prin anticiparea acestora.

Acest concept a câștigat popularitate în timpul crizei financiare din 2008, când ratele dobânzilor au atins niveluri minime record. „Sunt încântat de această recunoaștere; câștigarea premiului este o onoare extraordinară”, a declarat Woodford într-un apel telefonic cu comitetul Nobel.

Pe de altă parte, Robert Hall, profesor la Universitatea Stanford, este cunoscut pentru introducerea conceptului de divizare între economiștii de „apă dulce” și cei de „apă sărată”. Această clasificare, propusă pentru prima dată în 1976, reflectă diferențele ideologice și geografice dintre economiști: cei de „apă dulce” (de obicei din universități situate în apropierea Marilor Lacuri) susțin piețele libere și teoria neoclasică, în timp ce cei de „apă sărată” (din universități de pe coasta SUA, precum Harvard sau MIT) consideră că guvernele pot influența cererea economică prin politici fiscale și monetare.

Istoria Premiului Nobel pentru Economie

Premiul Nobel pentru Economie, oficial Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, a fost decernat pentru prima dată în 1969. Printre cei mai notabili laureați se numără Ragnar Frisch și Jan Tinbergen, câștigătorii inaugurali, dar și economista Elinor Ostrom, prima femeie premiată în 2009 pentru cercetările sale privind gestionarea resurselor comune. Până în prezent, doar trei femei au fost distinse cu acest premiu, inclusiv Claudia Goldin, laureată în 2023 pentru studiile sale despre inechitatea salarială dintre bărbați și femei.

Cine sunt Hall și Woodford

Michael Woodford, născut în 1955 în Chicopee, Massachusetts, activează ca profesor de economie politică la Universitatea Columbia. El este un nume consacrat în domeniu, fiind bursier MacArthur și Guggenheim, dar și membru al mai multor organizații academice de prestigiu, precum Academia Americană de Arte și Științe. De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, inclusiv Premiul Deutsche Bank pentru Economie Financiară în 2007 și Premiul Erwin Plein Nemmers pentru Economie în 2024.

Robert Hall, născut în 1943 în Palo Alto, California, este profesor la Universitatea Stanford și cercetător la Hoover Institution. Specializat în macroeconomie, Hall a contribuit semnificativ la înțelegerea fluctuațiilor economice, ocupării forței de muncă și impozitării echitabile a consumului. În plus, el a consiliat diverse agenții guvernamentale în elaborarea politicilor economice.

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat acordarea Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 2026 cercetătorului belgian Francis Halzen. Distincția i-a fost oferită pentru contribuțiile sale decisive la realizarea Observatorului de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie proveniți din surse astrofizice îndepărtate.