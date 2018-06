Bianca Banu are 18 și ani și jumătate. A absolvit clasa de științe sociale la Colegiul B.P. Hasdeu, școală care scoate performeri pe bandă rulantă. A terminat liceul cu o medie de 9. 70 și, desi inițial a crezut că și dorește să studieze în țară, la Academia de Poliție, aspirațiile fetei s-au schimbat pe ultima sută de metri.

A aplicat la 10 universități din străinătate, fiind acceptată până acum la șapte dintre ele. Printre acestea și Sorbona, unde au învățat, de-a lungul vremii, personalități precum Marie Curie ori Prințesa Caroline de Monaco. Bianca se pregătește acum să susțină bacalaureatul, care pentru ea e mai mult o formalitate, după care va trimite diploma la Sorbona, aceasta fiind ultima etapă înainte de a ajunge efectiv să studieze acolo.

”Am aplicat pentru 10 universități. Pe 22 mai, am primit răspunsul și am fost acceptată la șapte dintre ele. La patru aveam locul rezervat, la celelalte eram pe lista de așteptare, inclusiv la Sorbona. La Drept, la Sorbona, au fost 640 de locuri pe care concurau 14 mii de elevi aflați pe lista de așteptare, eu mă aflam pe poziția 437, după câteva zile am primit răspunsul că am fost acceptată acolo unde mi-am dorit cel mai tare. Am anulat celelalte locuri și am ales să studiez la Sorbona. După bacalaureat, va fi ultima etapă a înscrierii, le voi trimite diploma, după care voi merge să studiez acolo. Voi studia dreptul, economie și gestiune”, spune tânăra.