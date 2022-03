Pe unde mai pot zbura aeronavele rusești? Ce țări au lăsat spațiul aerian deschis și cum au fost afectate celelalte zboruri din Europa

Începând de vineri, la o zi de la invazia rusă în Ucraina, țările europene au început să anunțe că își închid spațiul aerian pentru aeronavale civile ale Rusiei. România a luat o decizie similară sâmbătă, iar duminică interdicția a fost extinsă la nivelul UE.

Potrivit unei hărți realizate de Euronews Travel, Serbia, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina încă primesc pe teritoriul lor avioanele rusești. Li se adaugă un singur stat important, Turcia, care se întinde atât în Europa, cât și în Asia, precum și câteva țări mai mici din Caucaz: Georgia, Azerbaidjan și Armenia.

Canada și SUA s-au alăturat și ele, ulterior, acestei interdicții. O situație specială se înregistrează în Ucraina, Belarusul și Republica Moldova. Cele trei țări și-au închis spațiul aerian pentru toate zborurile comerciale.

O imagine cu un zbor Belgrad-Moscova a devenit virală luni. Zborul a fost de trei ori mai lung, iar avionul a fost nevoit să facă un ocol mare pentru a ajunge în capitala rusă. Situația e însă mai complexă, căci nu doar zborurile civile ruse sunt afectate. Fiecare decizie a unei țări de a închide spațiul aerian pentru aeronavale ruse a fost urmată de un răspuns similar din partea Moscovei.

Aeroflot updates —#SU124 turned around at the border to Greenland airspace: https://t.co/yieQy1uOnv#SU2385 currently trying to find a way home from Geneva: https://t.co/ZvGoQVhRRh#SU158 en route to Cancun, but unclear how it will return to Russia: https://t.co/edSJpSFBD1 pic.twitter.com/0GfE5FBZ4E