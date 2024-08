Poliția a fost chemată la hotelul Georges V, vineri dimineață, pentru a aresta un bărbat „poreclit Travis Scott pentru violență împotriva unui agent de securitate”, potrivit unui comunicat al Parchetului din Paris.

Agentul de securitate al hotelului intervenise într-o altercație între rapper și propriul său bodyguard, se arată în declarație. Poliția continuă ancheta.

În vârstă de 33 de ani, Travis Scott se afla la Paris pentru Jocurile Olimpice. El a urmărit, joi seara, victoria Statelor Unite asupra Serbiei în semifinala de baschet masculin.

Travis Scott, unul dintre cele mai mari nume din hip-hop, al cărui nume de naștere este Jacques Webster, are mai mult de 100 de melodii care au intrat în Billboard Hot 100 și a lansat patru single-uri care au ajuns în fruntea clasamentului: „Sicko Mode”, „Highest in the Room”, „The Scotts” și „Franchise”.

El are doi copii cu fosta sa iubită, personalitatea media și femeia de afaceri Kylie Jenner. Până la acest moment, nici Travis Scott și nici echipa lui nu au făcut declarații despre incident.

Foto: Hepta

