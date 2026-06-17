„L-am pus pe Trump de partea bună a istoriei”, a remarcat o sursă din cadrul Administrației Prezidențiale Franceze în marja summitului G7 de la Evian, subliniind unitatea la care au ajuns toți membrii grupului (Statele Unite, Japonia, Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Canada) în special în această problemă, dar și în alte probleme geopolitice.

Sursa citată de EFE a insistat că obiectivul summitului era să se ajungă la o convergență în cadrul G7, după dezacordurile de la summiturile trecute la care a participat Donald Trump. „Am reușit” în special în ceea ce privește Ucraina, a adăugat sursa franceză.

Potrivit acesteia, liderul republican de la Casa Albă a declarat că va întări sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei, care va putea totodată să fabrice rachete sub licențe acordate de producătorii din țările membre G7, în special din Statele Unite.

În acest sens, sursa citată a precizat că ucrainenii vor putea produce rachete ale companiei americane Lockheed Martin, dar și ale conglomeratului franco-britanic MBDA.

Ucraina se confruntă tot mai frecvent cu atacuri rusești cu rachete cu rază lungă de acțiune, iar pentru a le putea contracara sunt necesare zeci de rachete de tip Patriot.

Această schimbare de poziție a lui Donald Trump, care consideră acum că liderul rus Vladimir Putin se numără printre perdanți, iar cel ucrainean Volodimir Zelenski printre câștigători, se explică prin acțiunile întreprinse de gazda summitului, Emmanuel Macron, consideră Palatul Elysee.

Rachetele antibalistice pe care Ucraina dorește să le achiziționeze în număr mare pentru a se apăra împotriva acestor atacuri rusești sunt fabricate exclusiv de Statele Unite.

În prezent, Ucraina beneficiază de rachete de tip PAC-3 pentru sistemele antiaeriene Patriot, pe care aliații europenii le achiziționează pe banii lor din Statele Unite.

Donald Trump a cerut marți Rusiei să încheie un acord de pace cu Ucraina și a promis că va face tot ce-i stă în putinţă pentru a pune capăt războiului, după o întâlnire pe care președintele american a catalogat-o „foarte bună” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi ceilalți lideri din G7.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE