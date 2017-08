CRBL a dat lovitura. Face echipă cu cel mai puternic brand de Kendama din lume În primele 6 luni ale anului 2017, românii au cumpărat peste 200.000 de jucării Kendama originale de la producători de top.

CRBL a dat lovitura. Cel mai activ promoter al jucăriei japoneze în România, CRBL, a devenit în această vară ambasador al brandului Kendama USA, cel mai puternic producător de Kendama originale din lume. În noua calitate de ambasador, CRBL va continua să promoveze la nivel național Kendama în rândul tinerilor și va prezenta la scară largă beneficiile utilizării de produse originale.

CRBL a dat lovitura cu Kendama



CRBL este una dintre personalitățile publice care s-a implicat deosebit de mult în popularizarea Kendama în România, el însuși având acasă o colecție de peste 500 de modele diferite si avand ca obiectiv deschiderea unei expozitii cand va ajunge la 1000 de Kendama.

”Mă simt onorat de această colaborare. Sunt bucuros și mândru în același timp că am reușit să fac o întreagă generație să lase tabletele și gaming-ul pentru o jucărie din lemn. căreia îmi place mie să-i spun “Jucăria cu care nu te joci”. Eu am pus mâna pe o Kendama prima dată acum 8 ani și de atunci am devenit un jucător și un colecționar. Activitatea mea nu se oprește aici. Mai sunt multe de făcutm iar acum o să îmi fie mai ușor pentru că am familia alături – Kendama USA”.

