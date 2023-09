Spre surprinderea tuturor, la petrecerea din centrul Bucureștiului, Anamaria Prodan a apărut la brațul lui Flavius Nedelea, fostul ei iubit. Nimeni nu se aștepta să o mai vadă pe vedetă afișându-se alături de omul de afaceri, după ce acesta își asumase recent relația cu fosta soție a lui Alex Bodi. Dar, așa cum spunea Anamaria Prodan, „minunile țin trei zile”, iar Flavius Nedelea și Iulia Sălăgean s-au despărțit la fel de repede cum a început relația lor.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, cu spatele gol, Anamaria Prodan a atras toate privirile alături de Flavius Nedelea, cu care nu s-a împăcat, după cum a recunoscut pentru Click. S-a speculat că cei doi sunt din nou iubiți, însă ea a negat, îl consideră pe Flavius un prieten foarte bun.

Anamaria Prodan: „Eu și Flavius vorbim zilnic. Petrecem foarte mult timp împreună”

„Flavius este prietenul meu pe viață! Văd că toți se uită ciudat și nu înteleg de ce doi oameni care au trăit momente minunate în viață, după ce s-au separat, ca și cuplu, rămân împreună ca prieteni. Ține de educație zic eu, de măreție și de finețe!

Eu și Flavius vorbim zilnic. Petrecem foarte mult timp împreună. Ne sfătuim întotdeauna și ne ajutăm în orice moment. Cel mai important este că ne susținem unul pe altul necondiționat și o să o facem toată viața!”, a declarat Anamaria Prodan.

Recomandări Ce spune despre România un botez acasă la căldărarii din Corcova, care au emigrat și s-au făcut zugravi. „În Belgia avem toate condițiile”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Flavius Nedelea s-a despărțit de Iulia Sălăgean

Relația lui Flavius Nedelea cu Iulia Sălăgean s-a încheiat la fel de repede cum a început. Fostul iubit al Anamariei Prodan a anunțat că nu mai formează un cuplu cu fosta soție a lui Alex Bodi. Omul de afaceri a fost cel care a vrut să se afișeze pe rețelele de socializare cu noua lui cucerire, însă povestea lor de dragoste a durat mai puțin decât ne-am fi imaginat.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc pleacă mai departe cu capul sus. Pur și simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut. În altă ordine de idei, aș vrea să discutăm puțin despre subiectul din presă de ieri, în legătură cu articolul în care scria că ne-am certat la mine în restaurant și am dat-o afară”, a spus Flavius Nedelea la Antena Stars.

Recomandări SUA vor trimite în România mai multe avioane F16 „pentru a apara granița NATO” după descoperirea fragmentelor de dronă în Tulcea

Recent, Click! scria că fostul iubit al Anamariei Prodan s-ar fi certat cu Iulia în restaurantul pe care acesta îl deține și ar fi dat-o afară din local. Potrivit apropiaților omului de afaceri, fosta soție a lui Alex Bodi ar fi fost geloasă când impresara și-ar fi făcut apariția la restaurantul lui Flavius Nedelea. „Relația lor a durat cam trei zile și trei nopți. Anamaria Prodan a fost văzută și ea, zilele acestea, discutând cu Flavius la el la restaurant și se pare că Iulia a cam luat foc. Flavius ar fi dat-o afară pe Iulia din localul lui din centrul Bucureștiului”.

„Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc”

Omul de afaceri, care în trecut a avut o relație și cu Laurette, neagă că ar fi dat-o afară din restaurant pe Iulia Sălăgean. Flavius Nedelea susține că nu a avut loc nicio ceartă între ei și s-au despărțit de comun acord. „Nu este adevărat. Nu ne-am certat nici la restaurant, nici în alt loc, pentru că nu avem nimic de împărțit.

De-a lungul timpului, am optat pentru discreție și nu mi-a plăcut să vorbesc despre relațiile sau femeile din viața mea. Și dacă am considerat că am motive, cu siguranță le-am discutat doar noi doi, fără să le dezbatem public. Pentru mine și din punctul meu de vedere este un capitol închis. Nu consider că mai am ce să comentez despre acest subiect”, a încheiat Flavius Nedelea.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Carmen Harra, previziuni SUMBRE pentru toamna lui 2023. E JALE! Ce ne așteaptă

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO Noul loc spectaculos din România de care puțini au auzit. “Colțul de Rai” apărut de nicăieri te duce cu gândul al Delta Dunării

Știrileprotv.ro Denis Hanganu s-a căsătorit. Cât de frumoasă este aleasa starului din „Clanul”| GALERIE FOTO

Observatornews.ro Filmul atacului de la Grădina Zoologică din Sibiu, unde o fetiță de 8 ani a fost mușcată de un lup alb. Copila a băgat mâna prin gard

Orangesport.ro "L-am lichidat". Giovanni Becali anunţă că a scos din peisaj un impresar rival, cu contracte importante în Liga 1 | EXCLUSIV

Unica.ro Cel mai mare regret al Reginei Elisabeta. Decizia luată a urmărit-o toată viața