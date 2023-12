Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi au o relație frumoasă de 23 de ani și sunt părinții a două fetițe, Catinca și Ariana, care le calcă pe urme.

Prin intermediul dansului s-au cunoscut și tot el i-a ținut aproape. Ei împărtășesc aceeași pasiune și și-au dedicat viața aceste pasiuni. Cu ocazia zilei de naștere a Elwirei, Mihai Petre i-a făcut o urare specială, pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„La mulți ani, iubita mea! ♥️ Ce drum frumos…Îți mulțumesc pentru fiecare secundă, pentru fiecare an, pentru fiecare peisaj și anotimp parcurs. Îmi doresc să fii sănătoasă și să călătorim împreună mulți ani de aici înainte pe drumul acesta care a început acum vreo 22 de ani, și încă mă fascinează la fiecare cotitură”, a scris Mihai Petre pe rețelele de socializare, potrivit Spynews.

Cum s-au cunoscut Mihai Petre și Elvira

Recent, Mihai Petre a dezvăluit cum și-a cunoscut soția. „Nu am văzut-o (n.r. pe soția lui, Elwira) la un concurs de dans, am fost să fac o probă cu ea. (…) Nu aveam partener niciunul dintre noi și printr-un prieten comun am aflat că în Polonia exista o fată foarte talentată, care e fix în situația mea și că ar trebui să ne întâlnim să dăm o probă și ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. (…) La început a fost o relație profesională. (…) Nu a fost dragoste la prima vedere, ba chiar la început ne cam ciondăneam”, a mărturisit Mihai Petre, la Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News