De 10 ani Tavi Clonda are un band cu care obișnuiește să cânte la evenimente. El a făcut parte cu trupa sa și din emisiunea „Te vreau lângă mine!”, acolo unde a cunoscut pe Gabriela Cristea. Deși câștigă bani frumoși din evenimentele la care participă cu band-ul său, Tavi Clonda a mărturisit că mai are și alte surse de venit.

„Veniturile din ziua de azi nu trebuie să vină dintr-un singur loc”

De ceva timp, soțul prezententatoarei de la Antena Stars este implicat și în diverse campanii publicitare, de unde câștigă sume importante de bani. Tavi Clonda nu refuză nicio colaborare atât timp cât îi place ceea ce face și crede în serviciile pe care le promovează.

„Anul acesta împlinesc 10 ani cu proiectul meu de cover-uri, Tavi Clonda band. Am scos un super colaj, e pe canalul meu de YouTube, pe Tavi Clonda. E un colaj latino-balcanic, e un proiect așa deosebit. E în colaborare cu Willmark. Cu el am lucrat la acest proiect pe partea de coregrafie. E foarte mișto.

Acum să fie evenimente, să fie treabă pentru că meseria mea este de cântat. Acum că sunt și influencer, vloger… Am început daily vlog care a început să meargă foarte bine. Sunt lucruri, dar știi cum, veniturile din ziua de azi nu trebuie să vină dintr-un singur loc pentru că se duce acolo și nu mai ai nimic. Așa că dacă câștigi din mai multe părți, și îți face și plăcere, te și pricepi, combini utilul cu plăcutul și atunci este ok”, a declarat artistul pentru sursa mai sus-menționată.

Ce nu acceptă Tavi Clondă să facă la un eveniment la care cântă

Tavi Clonda spune că refuză să facă dedicații la petreceri, așa cum obișnuiesc să facă alți artiști. Soțul Gabrielei Cristea discută înainte de eveniment toate detaliile legate de momentul pe care el îl are la petrecere.

„Nu facem cu dedicații din alea. De exemplu, dacă mergem la o nuntă, mirii spun de la început ce vor, ce dansul mirilor vor, dar nu pe loc atunci, că nu suntem lăutari, noi suntem un band complex. Dar așa poate să mai vină cineva să ceară o piesă de-a lui Robbie Williams sau o piesă de-a mea. Mai sunt chestii de genul acesta, dar nu să vină așa cu o atitudine, că până la urmă atitudinea contează foarte și tonul face muzica”, a mai povestit artistul pentru EGO.ro, completând că singurul compromis pe care poate să-l facă este acela de a cânta piese care nu sunt în repetoriul lui, însă alege de multe ori să discute înainte acest aspect, asta pentru a se putea pregăti din punct de vedere muzical deoarece prestațiile lui sunt live.

„Am cântat piese pe care nu că neapărat nu-mi făcea plăcere, dar nu mi se potriveau foarte bine”

Și a continuat: „Se poate lucra, dar în principiu vorbim playlisturile înainte cu clienții noștri, cu mirii, cu cei din corporații, și atunci e mai ușor când ajungi acolo să le cânți ce vor ei. Dar suntem destul de maliabili. Eu și în viață sunt destul de maleabil până când cineva depășește măsura.

Chiar am cântat piese pe care nu că neapărat nu-mi făcea plăcere, dar nu mi se potriveau foarte bine, dar până la urmă le-am studiat și am cântat. De exemplu am cântat în italiană, am cântat pentru niște miri minunați. Nu prea am vrut inițial, dar au insistat și până la urmă a ieșit foarte bine. Deci se poate vorbi cu mine”.

