Despre Glasgow

Glasgow este situat pe râul Clyde și a fost transformat dintr-un oraș industrial în centrul cultural al Scoției. Cu muzeele sale renumite, galerii de artă, cu nenumăratele sale concerte și festivaluri, orașul este ideal pentru o vacanță sau măcar un city break. Numele său, care înseamnă „loc verde minunat”, este foarte potrivit, având în vedere cele 70 de parcuri.

Glasgow este renumit pentru stilurile sale arhitecturale, Școala de Artă din Glasgow fiind cel mai notabil exemplu. Bogăția negustorilor orașului în secolul al XVIII-lea dus la o schimbare către arhitectura neoclasică cu linii simple și clădiri impunătoare. Printre acestea se numără colosalele Camere Municipale din Piața George, proiectate de Alexander Greek Thomson.

Glasgow a devenit primul „Oraș mondial al prieteniei” din Marea Britanie, în 2006. Acest lucru l-a clasat înaintea altor mari orașe precum Londra, Madrid, Barcelona, Paris și Mumbai, desfășurând permanent multe inițiative de sensibilizare socială.

Cel mai cunoscut whiskey din lume se face în acest oraș. Glasgow are o industrie activă de distilare de whisky, iar câteva dintre distilerii sunt deschise și publicului. Barul de whisky Maltman de pe strada Sauchiehall, de exemplu, întâmpină vizitatorii să guste unele dintre cele mai cunoscute mărci de scotch.

Glasgow este cunoscut și pentru trecutul său ilustru, fiind al doilea oraș ca mărime din Imperiul Britanic (după Londra). A fost principalul centru industrial și comercial al Scoției, dar a intrat încet în declin în timpul secolului al XIX-lea, odată cu mutarea producției în Anglia și Țara Galilor. Industrii precum construcțiile navale, inginerie și construcția de locomotive s-au pierdut complet până în acest moment.

Ce să vizitezi în Glasgow

Dacă te întrebi ce să vizitezi în Glasgow, ei bine, s-ar putea să-ți fie dificil să alegi, mai ales dacă nu ai o vacanță întreagă pentru asta. Iată care sunt totuși, unele dintre cele mai renumite obiective turistice din Glasgow:

Catedrala din Glasgow

Cea mai importantă clădire istorică a orașului este Catedrala din secolul al XII-lea, cunoscută și sub numele de Catedrala Sf. Mungo sau High Kirk din Glasgow. Privită atât din interior, cât și din exterior, pare că este perfectă: liniile sunt clare și nu există ornamente de prisos.

Cea mai mare cameră din catedrală este cripta, care găzduiește mormântul Sfântului Mungo, fondatorul episcopiei, care a fost îngropat aici în anul 603 d.Hr. Deși o vizită la catedrală este considerată unul dintre cele mai interesante lucruri gratuite de făcut în Glasgow, donațiile sunt întotdeauna binevenite. De asemenea, sunt disponibile tururi cu ghid gratuit.

Catedrala din Glasgow

Alături, se află Muzeul de Religioasă Sf. Mungo, care explorează religiile lumii, riturile lor și modul în care doctrinele lor abordează problemele vieții și morții. Printre exponate se numără mumii egiptene, statui hinduse și o grădină budistă zen.

Necropola

Învecinată cu Catedrala din Glasgow se află Necropola, un cimitir cu grădină în stil gotic victorian care se întinde pe 37 de acri și care a fost descris ca „orașul morților”. Este plin nu numai cu pietre memoriale uimitoare – în total, aproximativ 3.500 – ci și cu sculpturi și clădiri proiectate de artiștii din Glasgow, inclusiv Charles Rennie Macintosh.

Învecinată cu Catedrala din Glasgow se află Necropola

Cruci celtice sculptate complicat se amestecă aici cu îngerii în lacrimi, umbrite de copaci care se deschid spre priveliști surprinzătoare asupra catedralei și orașului.

Grădinile Botanice din Glasgow

Ce să vizitezi în Glasgow – Grădinile Botanice din Glasgow

De mai bine de 200 de ani, Grădinile Botanice din Glasgow au servit ca o oază de frumusețe naturală pentru rezidenți și vizitatori. Fondate inițial în 1817, grădinile au fost inițial un loc destinat studenților de la Universitatea din Glasgow.

Construit în 1873, Palatul Kibble este principala atracție și una dintre cele mai mari sere din Marea Britanie. Conține o colecție de orhidee rare; ferigi arborescente din Australia și Noua Zeelandă; și plante din Africa, America și Orientul Îndepărtat. Structura grandioasă este construită din fier forjat și sticlă, oferind un decor izbitor. Sere suplimentare includ o varietate de plante tropicale care pot fi admirate pe tot parcursul anului.

Printre grădinile în aer liber se numără World Rose Garden și Children’s Garden, care are și un loc de joacă. Există, de asemenea, o potecă special concepută pentru familii.

Unul dintre cele mai populare lucruri de făcut la Grădinile Botanice din Glasgow este să bei un ceai la ceainăria din Casa Curatorului. Există, de asemenea, opțiuni de luat masa pe tot parcursul anului, precum și o mulțime de spațiu pentru a vă întinde pe iarbă pentru un picnic.

Un alt parc frumos de vizitat este Parcul Bellahouston, locul expoziției Empire din 1938 la care au participat peste 13 milioane de vizitatori și încă popular pentru paturile de flori colorate. O atracție vedetă aici este House for an Art Lover, construită în 1996 după un proiect de Charles Mackintosh. Această structură pitorească găzduiește frecvent expoziții de artă și alte evenimente, în timp ce parcul însuși găzduiește frecvent concerte. Greenbank Gardens este un alt loc frumos, care are piscine și fântâni în grădinile sale cu ziduri.

Descoperă cele mai impresioante locuri de vizitat în Scoția.

Muzeul de Artă Kelvingrove

Glasgow – Muzeul de Artă Kelvingrove

Galeria și Muzeul de Artă Kelvingrove sunt unele dintre cele mai vizitate galerii de artă și muzee din lume, care găzduiesc o gamă incredibilă de 8.000 de exponate, de la un avion Spitfire din cel de-al Doilea Război Mondial, până la fascinanta pictură Hristos al Sfântului Ioan al Crucii al lui Salvador Dalí. Puteți să descoperiți schelete de dinozaur, armuri medievale, lucrări uimitoare ale vechilor maeștri olandezi, impresioniști francezi și coloriști scoțieni. Alte atracții includ Sir Roger Elephant, o taxidermie care măsoară peste 3 m înălțime și una dintre cele mai populare exponate din Kelvingrove. Este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în Glasgow.

George Square

Ce să vizitezi în Glasgow – George Square

În inima centrului istoric, se află Piața George, împodobită cu flori, cu cele 12 statui ale unor personalități, printre care Robbie Burns, Walter Scott și Regina Victoria. Capătul de est al pieței este dominat de Primărie și de turnul său de 70 de m finalizat în 1890, în timp ce Casa Negustorilor este sediul celei mai vechi Camere de Comerț din Marea Britanie, fondată în 1605.

La sud de George Square, un grup de depozite de la mijlocul secolului al XIX-lea fac parte din cartierul modern Merchant City, care, împreună cu The Italian Centre, oferă cafenele, restaurante și buticuri unice. Zona este deosebit de atractivă în timpul iernii, când piața este împodobită cu luminițe de Crăciun.

Academia de Artă Mackintosh

Academia de Artă Mackintosh este un obiectiv emblematic pentru iubitorii de arhitectură rafinată. Terminată în 1909, această clădire în stil Art Nouveau a confirmat reputația designerului Charles Mackintosh.

Cele mai faimoase camere includ Camera Principalului, una dintre primele „Camere Albe” ale lui Mackintosh: Sala Mackintosh, unde au loc întâlniri ale Academiei de Artă, Biblioteca și Galeria. Tururile conduse de studenți explorează munca și influența lui Mackintosh și includ galerii surprinzătoare.

Clydeside Distillery

Clydeside Distillery este prima distilerie de whisky Single Malt din Glasgow din mai bine de 100 de ani.

Ascunsă în vechea clădire Pumphouse, care controla cândva intrarea în faimosul Queen’s Dock – și, prin urmare, exporturile de whisky ale Scoției în lume – Clydeside a devenit una dintre primele noi distilerii care au funcționat în Glasgow.

Nu ratați un tur aromat cu ciocolată și whisky. Acesta le permite vizitatorilor să savureze cinci whiskyuri single malt atent selectate, fiecare combinat cu ciocolată artizanală proaspăt făcută manual de Sugar Wings of Glasgow.

Glasgow Science Center

Glasgow Science Center

Glasgow Science Center este o structură ce pare desprinsă din era spațială care găzduiește un planetariu, cinema, galerii cu tot felul de activități, două cafenele și un magazin de cadouri.

Centrul de Știință din Glasgow este o minune în interior și în exterior. Pe lângă o serie de expoziții interactive, există și un ecran masiv de cinema IMAX.

Nu ratați turnul care oferă vizitatorilor priveliști uimitoare ale orașului de la înălțime.

Universitatea din Glasgow

Universitatea din Glasgow datează din 1451 și este a doua cea mai veche școală de învățământ superior din Scoția. Universitatea a angajat mulți profesori iluștri de-a lungul secolelor, inclusiv James Watt; Adam smith; și „părintele chirurgiei antiseptice”, Joseph Lister. O expoziție permanentă arată o mulțime de detalii despre descoperirile importante făcute de aceștia și de alți oameni de știință care au predat aici.

Un alt om de știință celebru cu legături cu universitate a fost William Hunter, un doctor din Glasgow din secolul al XVIII-lea, care a lăsat moștenire colecția sa de piese anatomice, monede și obiecte de artă pentru a forma baza Muzeului Hunterian. Muzeul include acum colecții de la departamentele de etnografie, zoologie, geologie și arheologie, inclusiv multe descoperiri din situri romane. Lucrările de artă expuse includ lucrări de Rubens, Rembrandt și Reynolds.

Pollok Country Park

Pollok Country Park – Glasgow

Pollok Country Park este un spațiu verde luxuriant ce are renumita casă Pollok în centrul său. Acest peisaj rural superb este la doar zece minute de Glasgow Central, dacă mergi cu trenul.

După ce vizitați spațiile verzi impresionante, nu ratați Casa Pollok pentru a vedea colecțiile sale de mobilier antic, argintărie, ceramică și artă plastică. Colecția de picturi spaniole este una dintre cele mai renumite din Marea Britanie.