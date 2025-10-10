Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 11 – 17 octombrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Berbec. Efort de a reface armonia în viața de familie, tulburată de tranzitele ultimelor săptămâni, care, în multe cazuri, au stricat echilibrul și buna înțelegere, punându-le Berbecilor ambiția și voința sau interesele la încercare. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Taur. Răzgândire cu privire la un proiect ce nu li se mai pare acum nativilor nici atât de urgent, nici atât de util și nici atât de convenabil, ținând cont de costul acelor demersuri (proiecte). Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Gemeni. Atenție la riscul de a răci sau de a face o viroză. Nu ignorați primele simptome ale unei infecții stomatologice sau urinare ori genitale. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Rac. Cei tineri se vor gândi dacă are rost să continue o activitate de pregătire pentru un domeniu pe care nu-l percep clar ca viitor, ca deschidere socială, ca drum spre succesul sau câștigurile pe care și le doresc. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Leu. Dialoguri cu prietenii pe fondul desfășurării unor activități și preocupări comune care îi obligă pe nativi să fie permanent în contact unii cu alții. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Fecioară. Luna se va afla în tranzit prin casa I a Fecioarelor și le va da calm, stabilitate interioară și capacitatea de a acționa metodic și corect (pragmatic) evenimentele. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Balanță. Dorința de a comunica cu cei care se află departe de țară sau în alt oraș decât cel în care se află un nativ ar putea fi sabotată chiar de tehnologia modernă care va funcționa capricios. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Scorpion. De reținut că, în această perioadă, cei dificili pentru felul în care evoluează o relație de prietenie, de simpatie sau de dragoste, vor fi Scorpionii înșiși. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Săgetător. Nimic din ceea ce se inițiază în plan partenerial nu va dura (atenție la asocieri!) iar unele dintre afirmații și promisiuni vor fi, mai devreme sau mai târziu, retractate, anulate, revizuite, abandonate. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Capricorn. Capricornii vor avea un sentiment de nesiguranță cu privire la felul în care se va desfășura activitatea lor profesională pe fondul mai multor schimbări sociale, legale, financiare și administrative. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Vărsător. tare de spirit precară ce-i face pe mulți Vărsători să evadeze, și ei, dar din din suferință, în activități care le fac plăcere sau care îi rup, pentru câteva ceasuri, de tristețile apăsătoare. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 octombrie 2025

Zodia Pești. Teme domestice care le dau de gândit nativilor; aceștia trebuie să găsească o soluție dar multe premize nu pot fi puse în aplicare din varii motive: familiale, personale, administrative, de timp, de bani. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 octombrie 2025.

